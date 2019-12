Le multi-accueil La Souris Verte fête la Sant’Andria. A ciucciaghja di u tupuchju verdi hà fistighjatu a Sant'Andria

Ancrée dans la tradition, la Sant'Andria marque la fin la fin de l’automne, un moment de partage et de solidarité pour les plus démunis



On tape aux « portes » pour demander à boire et à manger…les maracas sont confectionnés par les enfants pour faire du bruit…

Respectons la tradition pour la joie des petits…

Le moment est festif, les parents jouent le jeu et déguisent pour l’occasion les petits en miséreux …

Farandoles et comptines en corse pointent le décor et l’ambiance.

S’en suit un petit buffet libre qui permet de partager clémentines, canistrelli, gâteau à la farine de châtaigne et fruits secs…

Aprite,aprite à Sant’Andria



