Le mot du Maire

La Politique de Cohésion de l’Union Européenne donne la priorité aux États membres d'Europe centrale et orientale, auxquels s’ajoutent les régions des autres pays de l’UE ayant des besoins spécifiques.



Les Fonds Européens (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) - mis à disposition des régions dans le cadre de cette politique - sont mobilisables en fonction de la nature de l’opération à réaliser et du type de bénéficiaire.



La Ville d’Ajaccio, de part ses compétences, est en capacité de contribuer activement aux objectifs de la politique de cohésion de l’Union Européenne.

C’est pourquoi, elle doit – plus que jamais - s’engager dans une dynamique de construction et de mise en œuvre de projets qui s’inscrivent dans le cadre de Programmes Opérationnels relevant de cette politique.



Cet engagement de notre Collectivité est fondamental, afin de permettre au territoire Ajaccien de renouer avec la croissance et l’emploi et de permettre aux acteurs de notre micro-région de s’adapter aux chocs économiques et aux processus de transformation sociale en cours.



Dans le cadre du mandat que vous m’avez confié, il m’est paru – dans un premier temps- fondamental de veiller à ce que l’ensemble des opérations portées par notre Commune et bénéficiant de crédits provenant de l’Union Européenne, soient réalisées et qu’elles puissent bénéficier à notre territoire, dans les meilleures conditions.



Vous trouverez ainsi sur cette page dédiée aux affaires européennes et internationales de la Ville d’Ajaccio, une présentation détaillée de ces opérations et des objectifs qui ont été atteints en les réalisant. Ces opérations s’inscrivent à la fois dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER 2007/2013 mais aussi dans le cadre du Programme Opérationnel de coopération transfrontalière Italie/France Maritime 2007/2013.



Au regard de l’intérêt que revêt cette politique de cohésion pour notre territoire, il est aujourd’hui fondamental d’inscrire la Ville d’Ajaccio dans une nouvelle dynamique, afin que la Commune contribue activement à l’atteinte des objectifs fixés par la stratégie Europe 2020. Cette logique de croissance "intelligente, durable et inclusive" impose des choix stratégiques privilégiant l’emploi, l’innovation, le transfert de technologies, l’utilisation des Technologies de l’Innovation et de la Communication et la protection de l’environnement.



La dynamique d’ores et déjà engagée s’illustre - en premier lieu - par la délibération 2015/318 du Conseil Municipal du 28 septembre 2015, qui marque la volonté de la nouvelle Municipalité de s’inscrire durablement dans une démarche de construction et de mise en œuvre de projets européens multi-partenariaux inter-régionaux, transfrontaliers, transnationaux au service du développement de notre territoire.



Elle est la première pierre d’une volonté affirmée de positionner Ajaccio au cœur de l’Europe. Cette volonté se traduit également par la création d’une Direction des Affaires Européennes et Internationales qui a la charge de positionner la Commune d’Ajaccio sur des projets Européens et d’assister les directions opérationnelles de la Mairie dans la construction et la mise en œuvre d’opérations qui pourront s’inscrire dans le cadre de Programmes Opérationnels relevant de la politique de cohésion de l’Union, de Programmes gérés directement par la Commission Européenne et de Programmes de coopération décentralisée.



Ainsi, les services communaux mettent tout en œuvre pour construire des projets dans des domaines aussi variés que l’inclusion et la cohésion sociale, le développement de la société de l’information, la compétitivité des entreprises, la transition énergétique, la préservation et la valorisation durable des atouts environnementaux et culturels de la ville, le renforcement de la cohésion de notre territoire urbain avec le territoire périurbain.



En s’inscrivant résolument dans cette dynamique, la Ville d’Ajaccio devient un acteur privilégié des Programmes de Coopération Territoriale Européenne (France-Italie Maritime, Instrument Européen de Voisinage, MED, Interreg Europe), instrument au service des territoires qui présentent une contrainte faible, mais une valeur ajoutée communautaire forte et répond à une ambition d'approfondissement de l'intégration européenne.

Au-delà du symbole, la coopération territoriale et l'échange de bonnes pratiques constituent l'illustration la plus concrète de la façon dont la politique de cohésion peut améliorer la vie quotidienne des citoyens, par le dépassement et la transgression de frontières nationales, des barrières linguistiques, administratives et culturelles.

Elle est la composante de la politique de cohésion qui est la plus novatrice car elle est vecteur de réseaux, de clusters, d'échanges d'idées qui dépassent les frontières de l'Union. Elle est génératrice de politiques de développement régional prospectives et dynamiques.



La coopération territoriale ne relève donc pas seulement du discours européen, mais bien d'un enjeu au quotidien pour l'amélioration de la qualité de vie des habitants d’Ajaccio.



Les services de la Mairie d’Ajaccio se mobilisent donc afin d’initier une coopération durable avec des partenaires transfrontaliers, transnationaux ou interrégionaux et développer le territoire urbain grâce à des processus innovants et des échanges de bonnes pratiques transposables.



Je me tiens résolument à leur côté pour faire de notre Cité Impériale une Ville qui rayonne au sein de l’Union Européenne et à l’international.





Le Maire

Laurent Marcangeli.