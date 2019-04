Le marché d'Ajaccio lauréat de l'opération "votre plus beau marché" Le marché d'Ajaccio représentera la Corse lors du concours du plus beau marché de France 2019, 2693 votants se sont prêtés au jeu et ont choisi avec 34,7% des suffrages le marché d'Ajaccio, qui succède désormais à celui de l'Île-Rousse sélectionné l'an passée.



VOTEZ POUR AJACCIO ! nationaux ont débutés le vendredi 12 avril et se

Pour voter c'est très simple, connectez vous sur le site votreplusbeaumarche.fr et laissez-vous guider !

