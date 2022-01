Le marché couvert des Cannes, point d'étape Femu un puntu annant'à i travagli di u marcatu cupartu di i canni

Le marché couvert du quartier des Cannes a reçu un élément clé de son équipement. La première ombrière en béton fibré posée ce matin a créé un petit événement car il s'agit du premier ouvrage en Corse a utiliser ce matériau de pointe



La création du marché des Cannes (Agora des Cannes) et de la passerelle intervient dans la continuité des projets réalisés par la Ville dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine des quartiers Cannes-Salines qui a fait l’objet d’une large concertation avec les habitants. Ce programme de grande ampleur qui a mobilisé des financements importants a permis de requalifier les places et les rues de ces deux quartiers, sans oublier la construction de nouvelles écoles.

D'importants travaux hydrauliques ont été réalisés pour protéger les quartiers en diminuant largement le risque inondation. La réalisation du marché des Cannes a été conditionnée à la construction de la passerelle qui sera connectée à la Maison de Quartier. Ces deux opérations sont autorisées explicitement par le règlement du « Plan de Prévention du Risque inondations » (PPRI).

La construction de la passerelle et du marché des Cannes participera à l'atteinte de l'objectif d'amélioration de la qualité urbaine en cohérence avec la rénovation qualitative du quartier.

Une consultation citoyenne se déroulera auprès des riverains et des commerçants du quartier. Elle permettra de définir les contours d'une programmation mixte (événements autours des partenaires associatifs, activités commerciales non sédentaires, événements culturels…).

Liaison douce interquartier Attentive aux attentes des habitants et soucieuse d’améliorer l’attractivité économique et le fonctionnement des quartiers, la Ville d’Ajaccio vise à travers ce projet de créer une nouvelle dynamique aux quartiers des Cannes et des Salines. Cette nouvelle dynamique déjà lancée depuis la fin des travaux de renouvellement urbain, se verra complétée par la livraison de la passerelle et de son marché couvert dans le cours du mois de mai 2022. « Cet équipement va créer une nouvelle animation au quartier en renforçant les activités notamment économiques sans pour autant concurrencer les commerces déjà existants », souligne Stéphane Sbraggia, 1er adjoint en charge du dynamisme commercial et artisanal, aux aménagements et grands projets. La place couverte pourra en effet accueillir une quinzaine de stands de ventes foraines et divers événements telles que des brocantes, des vides-greniers… « La passerelle prévue dans le cadre du Plan de prévention du risque inondation assurera une liaison douce interquartier ». Une continuité piétonne entre la rue Paul Colonna d’Istria et la rue des Primevères.





Caractéristiques techniques du projet

4 ombrières constituées de BFUP d’environ 60 m² chacune (soit 240 m² couvert) avec forêts de poteaux en inox au centre pour chacune des ombrières,

Une passerelle en acier et bois de 100 mètres de longueur, 1200 m² d’espace public aménagé (bancs, stationnement, jardinières)

Un espace arboré malgré les contraintes techniques et la présence de nombreux réseaux sous terrain

Zoom sur le BFUP (Béton Fibré à Ultra haute Performance) :

Le béton fibré révolutionne les techniques et méthodes de construction et permettent la conception de nouvelles structures. Ces bétons offrent des performances exceptionnelles (très faible perméabilité, résistance et durabilité très importante…). Ils permettent une optimisation des frais de maintenance et d'entretien des ouvrages et offrent de nouvelles perspectives constructives particulièrement esthétiques et des textures de parement très fine. 1er ouvrage en Corse à utiliser ce matériau pour un projet sous maitrise d'ouvrage publique Dans le cadre du partenariat entre la Ville et la Mission Locale pour la mise en oeuvre de la clause d'insertion, les entreprises ciblées ont déjà consacré près de 350 heures à l'insertion professionnelle. L'objectif des clauses d'insertion est de favoriser l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi en incitant les entreprises retenues à leur consacrer 5% du nombre total des heures travaillées. Elle concerne majoritairement des emplois peu qualifiés.

Les entreprises intervenantes VRD : SOTRAROUT

Aménagements paysagers » : CORSE PAYSAGE

Fondations spéciales : TERRA TECH

Gros oeuvre » : ANTONETTI BTP

Ouvrages BFUP : (Béton Fibré Ultra haute Performance): FREYSSINETMEDITERANNEE PREFABRICATION/COMEC

Métallerie : ATS

Electricité : SNEC





Financement et planning de l’opération

o Montant des travaux : 1 913 344 € HT soit 2 104 678 € TTC

o Livraison : mai 2022 Le chantier a démarré en février 2021 – (15 mois de travaux).

o Accompagnement financier du projet (travaux) :

ETAT (PEI) 1 300 000 €

Collectivité de Corse 30 000€

Europe FEDER (ITI) 530 000 € (sollicités)

Ville d’Ajaccio 244 678 €





