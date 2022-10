Le maire inaugure « l’Agora », le nouveau marché couvert des Cannes, et sa passerelle Dopu à 19 mesi di travagli, u merri hà inaguratu u nuvellu marcatu cupartu di i canni

Au terme de 19 mois de travaux, Stéphane Sbraggia et son conseil municipal, ont inauguré le nouveau marché couvert et la passerelle des Cannes ce samedi 15 octobre. L’occasion d’organiser un événement festif avec les associations et les habitants du quartier.







Au sens premier du terme, l’Agora désigne un espace de rassemblement social, politique et mercantile. Dans une ville nouvelle, elle désigne un espace piétonnier, en général couvert, centre d’activités le plus souvent commerciales ...

Dans un quartier périphérique, dont la situation à mi-chemin entre le front de mer et la rocade offre à la vue de grands ensembles immobiliers et des voieries de grandes tailles, créant une monotonie et une impression d’isolement, l’enjeux du projet de l’Agora des Cannes est de recréer un lieu de connexion inter-quartier favorisant le lien social et l’attractivité économique.



En créant le marché des Cannes et le pont urbain, la Ville d’Ajaccio s’inscrit dans le cadre du programme de Rénovation Urbaine des quartiers Cannes-Salines, et dans la continuité des investissements importants déjà réalisés pour requalifier les places et les rues de ces deux quartiers, sans oublier la construction de nouvelles écoles. Sensibles aux risques inondations, ils ont également bénéficié d’importants travaux hydrauliques. Le projet est expressément autorisé par le Plan de Prévention du risque Inondation (PPRI).



Plus largement, la Ville se positionne aussi sur d’autres leviers d’actions pour améliorer la qualité de vie de ses habitants, en menant une politique de résidentialisation des copropriétés, en améliorant l’offre de service public, et en se positionnant dans une cohérence urbaine avec les travaux de la Rocade réalisés par la Collectivité de Corse. Le marché des Cannes et la passerelle proposent aux Ajacciens un nouvel espace public aménagé (bancs, stationnement, jardinières), un espace arboré, ainsi que 4 ombrières, prouesse architecturale, qui abritent la nouvelle agora commerciale. Les jours de marché, elle pourra accueillir près de 15 stands. Elle permet aussi de proposer un lieu d’activité pour la Maison de quartier et les associations.

Un premier projet « Renouvellement Urbain », à l’échelle du quartier des Cannes-Salines, a été élaboré dès 2004, conjuguant à la fois démolition et programme de construction de logements et d’équipement publics. Cette démarche a rapidement été abandonnée, lorsque les premières études conduites dans le cadre d’un « Plan Prévention des Risques d’Inondation » ont montré que le quartier des Cannes-Salines était entièrement concerné par le risque inondation. D’une démarche de production de constructions, le projet a, de fait, dû évoluer vers une logique de production d’espaces publics, transformant finalement, une contrainte en un atout pour ces quartiers. Avec les inondations du mois de mai 2008, le « Programme de Rénovation Urbaine » (PRU) devient une opportunité pour intervenir de manière cohérente, tant sur le volet urbain et que sur le volet hydraulique.





Les objectifs du projet : Marché des Cannes Renforcer les activités économiques

Compléter celles déjà présentes sur la zone

Embellir et moderniser le quartier

Créer un espace propice aux rencontres et aux échanges grâce à l’Agora et aux futurs espaces de ventes

Créer une centralité de quartier La passerelle Permettre l’évacuation des personnes vers la Maison de Quartier en cas d’évènements pluvieux intenses. La passerelle est prévue expressément au Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)

Assurer une continuité piétonne entre la rue Paul Colonna d’Istria et la Rue des Primevères

Un parti pris architectural, une nouvelle perspective pour le quartier Le projet s’intègre dans l’environnement du site et la topographie du quartier. L’implantation des aménagements a également été déterminée par les travaux de redimensionnement des réseaux hydrauliques réalisés en amont. L’Agora se compose de 4 ombrières de 56 m², imaginées en alignement et supportées par des poteaux en arborescence. Elles offrent un espace couvert de 224 m². Ces 4 ombrières ont été réalisées en béton fibré à ultra hautes performances (BFUP). Une innovation technologique qui permet, sur le long terme, d’optimiser des frais de maintenance et d’entretien et d’offrir de nouvelles perspectives de construction, tout en garantissant une grande perméabilité, une résistance et une durabilité des ouvrages.

La passerelle entre la Médiathèque des Cannes et l’Agora, réalisée en acier galvanisé, permet une continuité piétonne entre la rue Paul Colonna d’Istria et la rue des Primevères.



Sa vocation est aussi sécuritaire, car elle répond aux dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) et se présente comme une zone de refuge (elle permet l’évacuation des personnes en cas d’intempéries violents).



Un projet, des arbres ...



La Ville d’Ajaccio et sa direction de l’Environnement et des Aménagements paysagers œuvrent au quotidien pour ramener du bien-être dans les quartiers, en menant une politique de végétalisation ciblée et répondre au souci de « ville verte ». Chaque projet urbain du territoire qui arrive à terme bénéficie d’une réflexion pour ramener de la nature en son sein. Après la végétalisation du cours Napoléon, la réhabilitation du Casone, les travaux de la traverse de Mezzavia et la future réhabilitation des jardins du Parc Berthault, l’Agora des Cannes a bénéficié de cette politique.



C’est l’entreprise « Corse Paysage » en lien avec la MOE (paysagiste Marc Richier) qui a procédé aux plantations, pour un budget total de 19 000 euros TTC.



Les arbres plantés : 4 chênes verts (Quercus ilex- feuillage persistant) ;

3 jacaranda mimosifolia (flamboyant bleu - floraison estivale) plantés dans les 3 bacs à arbres de 6m² chacun intégrant des banquettes en bois. 97 massifs d’arbustes et plantes dans 3 grandes jardinières sur terrain naturel : 34 phillyrea angustifolia (Filaires)

30 pistacia lentiscus (pistachier lentisque)

33 viburnum tinus (laurier-tin) 72 pourpiers (mélange) dans les bacs à arbre : 24 delosperma cooperi (rose)

24 delosperma nubigenum (jaune)

24 delosperma Orange Wonder (orange) Ces plantations ont été réalisées malgré des conditions techniques très contraintes dues à la présence de nombreux réseaux en soussol (cadres hydrauliques etc…). Ces plantations ont été réalisées malgré les conditions techniques très contraintes, dues à la présence de nombreux réseaux en sous-sol (cadres hydrauliques etc…).

Le projet en quelques dates 16 mars 2009 : signature de la convention pluriannuelle de la Ville d’Ajaccio sur les quartiers Cannes - Salines. Les cofinancements des opérations sont ainsi contractualisés dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine.



2016 : lancement des travaux de requalification des voiries et des réseaux. Réalisation de cadres hydrauliques sous l’emprise du projet.

Dans le même temps est préparé le programme de l’opération par les services techniques de la Ville avec l’ambition de créer un espace/équipement public au cœur du quartier des Cannes permettant de renforcer son attractivité.



2017 : appel d’offres et choix de la maîtrise d’œuvre



2018 à fin 2019 : étude de conception du projet



2020 : consultation et choix des entreprises de travaux



Début 2021 : démarrage du chantier



Printemps 2022 : une nouvelle concertation avec le public (riverains et associations du quartier) est organisée par la Ville afin de détailler la programmation et les activités sur le site



Septembre 2022 : réception des travaux et livraison de l’équipement



15 octobre 2022 : inauguration et ouverture au public Quelques repères >1200 m2 d’espace public restitué



>19 mois de travaux (février 2021 - septembre 2022)



> 2 104 678 euros TTC financé par l’État au titre du PEI (1 300 000 euros), Collectivité de Corse (30 000 euros), EUROPE- FEDER (529 765 euros sollicités), Ville d’Ajaccio (245 000 euros).



> Maîtrise d’œuvre : Groupement PARIENTE/CAMPANA/RICHIER/BET SB INGENIERIE/FGI Jérôme PARIENTE -Architecte mandataire



>Bureau d’étude BFUP : LAMOUREUX-RICCIOTI



>CSPS : ACTES TRAVAUX/GLOBAL EXPERT



>Contrôleur Technique : SOCOTEC



>AMO vérification Technique : BUREAU VERITAS



>Photographies aériennes : ACULA

Les entreprises intervenantes :

Lot 1 « VRD » : SOTRAROUT / Lot 2 « Aménagements paysagers » : CORSE PAYSAGE

Lot 3 « Fondations spéciales » : TERRA TECH /

Lot 4 « Gros œuvre » : ANTONETTI BTP

Lot 5 « Ouvrages BFUP » (Béton Fibré Ultra haute Performance): FREYSSINET-MEDITERANNEE PREFABRICATION/COMEC /

Lot 6 « Métallerie » : ATS /

