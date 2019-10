Le goût à l’honneur cette semaine dans les crèches de la ville La semaine du goût fête son 30è anniversaire. A cette occasion, de nombreuses initiatives se multiplient sur le plan national et les professionnels des crèches et du relais des assistantes maternelles s’y associent activement pour le plaisir des petits gourmands.





Une semaine consacrée à l’éveil des papilles. Les enfants se sont régalés, partageant de beaux moments de convivialité à la découverte de sensations autour de saveurs nouvelles et locales. Ils goûtent, sentent, touchent : tous les sens sont en éveil !

Au multi-accueil de Mezzavia un parent d’enfant, artisan boulanger a proposé de confectionner une gamme de savoureux sucrés-salés à base de produits frais et locaux. Mini pizzas, quiches et blettes ont été proposées pour les repas tout au long de la semaine avec, dans le respect de la tradition, de délicieux desserts : ambrucciati, tartes aux pommes, beignets au brocciu et frappi.



Découverte de goûts d'ici et d'ailleurs Le multi accueil de Bodiccione a organisé un atelier à la découverte du butternut avec préparation de la bastelle à la courge : on touche, on goûte, on découvre la couleur, la texture et l’odeur…avant de se retrouver tous ensemble pour un joyeux moment de dégustation.



Riche en goûts Au multi accueil de la Souris Verte , les enfants ont participé à un atelier sensoriel autour des fruits de saison : raisins, pommes, kiwis, bananes, oranges, autant de couleurs, de formes, de textures et de saveurs à découvrir. Cette belle semaine d’éveil à la diversité des goûts et des saveurs est propice aux découvertes et surtout riche en goût !



Accueil Envoyer à un ami Imprimer