Le festival Storia d'Acqua célèbre l'eau Du 3 septembre au 30 octobre, la Ville d'Ajaccio organise une série de manifestations pour mettre l'eau à l'honneur. Un sujet à la fois sensible et essentiel qui concerne l'ensemble de la société abordé sous l'angle artistique avec la mise en place d'un ensemble d'actions à vocation culturelle



A travers le festival Storia d'Acqua, la Ville d’Ajaccio vise à sensibiliser le grand public et les jeunes en particulier, à la notion de l’environnement et du développement durable sous l'angle artistique et culturel.



Du 3 septembre au 30 octobre, le programme d'actions et d'animations culturelles et gratuites, élaboré par la direction municipale de la culture, met l'eau à l'honneur. Autour d'expositions en plein air, de conférences et d'actions en milieu scolaire, le public pourra s'emparer d'un sujet selon sa sensibilité. Mais aussi découvrir une autre manière de voir, de regarder et de vivre avec la nature, les éléments naturels qui nous entourent et qui constituent notre quotidien.

L'eau est une ressource familière, vitale mais fragile. Sa préservation est essentielle à l'Homme, à la planète.



De lieux en lieux découvrez les différents animations : Espace diamant, place Foch, citadelle et dans les écoles municipales.

Exposition en plein air Place Foch : du 3 septembre au 2 octobre Exposition de photographies des grands reporters de Paris-Match autour de la thématique du réchauffement climatique, de la crise des déchets qui touchent les mers et les océans du monde entier.

Citadelle : Du 3 septembre au 2 octobre Une exposition consacrée aux eaux douces de Corse, issue d’une sélection de photos tirées de l’ouvrage de Antoine Orsini “les eaux douces de Corses”.



Exposition en intérieur Espace Diamant : du 30 septembre au 29 octobre Exposition- restitution de l’artiste Baptiste Carluy. Sélectionné sur un appel à candidature et après une période de 2 mois de résidence de création, l’artiste viendra présenter son travail de restitution autour de la pêche.



Conférences Espace Diamant - Lundi 19 septembre à 18h30 Conférence tout public sur la question du changement climatique en Corse par Antoine Orsini, enseignant chercheur en Hydrobiologie à l'Université de Corse. Interventions dans les écoles - Mardi 20 septembre Antoine Orsini, enseignant chercheur en Hydrobiologie à l'Université de Corse, interviendra dans les écoles afin de sensibiliser les élèves à la biodiversité et aux microorganismes de Corse.



Actions de sensibilisation Spectacles et atelier de pratiques artistiques dans les écoles Dans le cadre de la semaine Danse et Enfance organisée en milieu scolaire du 26 au 30 septembre, l’association CréaCorsica montrera aux élèves des écoles primaires de la Ville sa nouvelle création « Onde bleu.e ». Il y est question de l’eau sous toutes ses formes, de son importance vitale, de notre rapport à l’eau, douce ou salée, qui est en nous ou autour de nous.

Chaque représentation sera suivie d’un atelier de création d’images numériques par les enfants en action chorégraphique pour concilier rapport au corps et mouvement de l’eau.



Appel à la création amateur Concours photo amateur Organisé en partenariat avec Kyrnolia, le concours ouvert jusqu'au 31 août aux photographes amateurs donnera lieu à l'élection de la plus belle photo en lien avec la thématique de l’eau. Le lauréat du premier prix se verra offrir une nuit atypiques dans un endroit proche de la nature. Le second gagnant recevra un abonnement "duo" à l'Espace diamant - valable pour la saison culturelle 2022/2023.

Plus de détails à venir...

Pour tout renseignement contactez le 04 95 50 40 80 ou par mail dac@ville-ajaccio.fr



