Le fauconnier revient effaroucher les étourneaux Une nouvelle intervention du fauconnier a été déployée ce jeudi soir. L'effarouchement avec rapace combiné à l'effarouchement sonore constitue une méthode naturelle pour agir sur les populations d'étourneaux dont la présence provoquent des nuisances. L'intervention du spécialiste qui intervient depuis cinq ans sur Ajaccio durera environ huit jours. Pour toutes questions vous pouvez contacter le service communal d'hygiène et de santé.





Les rapaces sont les prédateurs naturels et ancestraux des étourneaux. La présence du faucon, crée un climat hostile et insoutenable auprès des oiseaux qui "se passent le mot" pour se signaler mutuellement le danger. Les étourneaux passent la journée dans les collines autour d’Ajaccio dans des oliviers sauvages. A la tombée de la nuit, ils viennent en ville pour passer la nuit, puis repartent le matin vers 7h30. C'est à ces moments stratégiques que les rapaces de haut vol interceptent alors les étourneaux et les poussent hors des habitations.



Depuis 2015, le dresseur de faucon a déjà permis de réduire la population d'étourneaux qui se compte en plusieurs milliers. Cette méthode naturelle et sans danger pour l'homme consiste à faire perdre l'habitude aux étourneaux de séjourner dans les arbres de la Cité impériale. Environ 15 000 étourneaux ont décidé de faire de la résistance depuis la dernières visite du fauconnier en novembre dernier.

Pour contacter le Service communal d'hygiène et de santé 21 boulevard Roi Jérôme, 20000 AJACCIO

04 95 51 78 50

