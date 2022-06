Le conseil municipal du 23 juin en quelques points U cunsigliu municipali di u 23 di ghjugnu in corti parolli

Le conseil municipal réuni ce jeudi 23 juin, retransmis en direct sur notre chaîne Youtube, a délibéré sur trente-quatre rapports. Parmi ces derniers ont figuré les comptes administratifs 2021, le bilan de la concertation concernant l’aménagement du site de l’hôpital de la Miséricorde, la programmation culturelle ainsi que l'animation de la citadelle ou encore la modernisation de l'éclairage public

Tout juste élu député de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud, Laurent Marcangeli a présidé son dernier conseil municipal et tant que maire. Après sa démission effective, le maire laissera sa place à son successeur, il restera cependant conseiller municipal





LE COMPTE ADMINISTRATIF DANS LES GRANDES LIGNES



Le résultat de clôture affiche pour 2021 toutes sections confondues :

En dépenses : 142 283 770,90 €

En recettes à : 144 647 627,30 €

Soit un résultat global de : + 2 363 856,40 €



Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF)

Après une baisse du produit des services et du domaine due à la crise sanitaire, la Ville retrouve un niveau de recette plus conforme.

Impôts et taxes : l’augmentation constatée par rapport à 2020 est due en grande partie à un transfert de dotation en produit fiscal pour 2 M€ (proportionnalité avec la baisse du chapitre 74).

- Ainsi au global le cumul des chapitres 74 et 73 progresse de + 0,45%/an depuis 2018.

- Le produit des services progresse de + 0,6 %/an depuis 2018.



Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF)

Des dépenses de gestion sont contenues.

La masse salariale progresse de 0,7% entre 2020 et 2021, et en moyenne de 1% par an depuis 2018 (progression inférieure au GVT de 1,2%/an en moyenne).

L’augmentation des dépenses de gestion depuis 2018, de 0,94%/an, est due principalement (pour plus de 80%) à l’évolution de la masse salariale et accessoirement à la subvention d’équilibre du budget Anru.

Les charges à caractère général retrouvent niveau d’avant crise sanitaire.



Investissement

Principales dépenses d’équipements :

- Rénovation des bâtiments communaux (hors crèches et écoles) pour près de 1,2 M€ dont 0,3 M€ de rénovation énergétique, plus de 400 k€ pour les écoles et 134 k€ pour les crèches. "Un investissement relativement important" a souligné Pierre Pugliesi, adjoint en charge des finances.

- Acquisition pour 440 k€ d’équipements numériques pour les écoles, soit près de 2,5 M€ au total depuis…

- Le Conservatoire National de Musique pour 965 k€ dont le projet a déjà démarré.

- L’antiquarium pour 524 k€ ;

- La rénovation du Casone pour plus de 400 k€ dont le public peut apprécier l'importante opération réalisée en termes d'aménagement général et paysager.

- La rénovation de voiries, chaussées et trottoirs pour plus de 3,5 M€ dont 1,7 M€ pour l'opération majeure sur cours Napoléon et 1,3 M€ pour la traverse de Mezzavia ;

- Le poste de contrôle et de régulation du trafic pour près de 400 k€ ;

- 255 k€ pour l’OPH Cannes et OPH villages (aides au bâti ancien et ascenseurs)



Bilan de concertaiton sur l'aménagement de la Miséricorde



Le conseil municipal a approuvé le bilan de la concertation présenté ce jeudi 23 juin. Ce projet s’inscrit dans le périmètre du programmer « Action cœur de ville d’Ajaccio » visant la revitalisation du territoire d’Ajaccio, signée le 12 juillet 2018 entre l’Etat, la collectivité de Corse, la Caisse des Dépôts, Action Logement Groupe, l’ANAH, la CCI2A, la CRMA Corse, la délégation Corse de la Fondation du Patrimoine, la Ville d’Ajaccio et la Capa.



Bilan de la concertation

- 33 personnes ont participé aux ateliers en marchant organisés sur le site ;

- 20 personnes ont participé aux permanences organisées à la maison du projet ;

- 17 personnes ont participé à l’atelier multithématique ;

- 303 réponses ont été recueilles sur le formulaire de questionnaire en ligne.

- 85 sessions sur l’onglet « Miséricorde » du site internet de la SPL Ametarra



Nous reviendrons plus en détails sur le bilan de cette concertation. L’importante opération d’aménagement confiée par la Ville à la SPL Ametarra a fait l’objet d’une large concertation de février à avril 2022 . La reconversion de cet espace de 9ha située à proximité du cours Napoléon s’inscrit dans une démarche d’aménagement d’un écoquartier qui vise à renforcer le lien avec le centre-ville.Le conseil municipal a approuvé le bilan de la concertation présenté ce jeudi 23 juin. Ce projet s’inscrit dans le périmètre du programmer « Action cœur de ville d’Ajaccio » visant la revitalisation du territoire d’Ajaccio, signée le 12 juillet 2018 entre l’Etat, la collectivité de Corse, la Caisse des Dépôts, Action Logement Groupe, l’ANAH, la CCI2A, la CRMA Corse, la délégation Corse de la Fondation du Patrimoine, la Ville d’Ajaccio et la Capa.- 33 personnes ont participé aux ateliers en marchant organisés sur le site ;- 20 personnes ont participé aux permanences organisées à la maison du projet ;- 17 personnes ont participé à l’atelier multithématique ;- 303 réponses ont été recueilles sur le formulaire de questionnaire en ligne.- 85 sessions sur l’onglet « Miséricorde » du site internet de la SPL Ametarra

Animation à la citadelle



"Hé Viva 2022" c'est un programme d'animation mis en œuvre par la SPL Ametarra, en charge du projet d'aménagement, à travers plusieurs appels à projets. Ainsi des occupations temporaires ont été attribuées pour une guinguette, quatre boutiques artisanales installées dans le bâtiment des canonniers, pour des animations de l'Office intercommunal de tourisme. Nous reviendrons plus en détails sur cette programmation riche en événements.

Ouverte tout au long de l'année, la citadelle propose un riche programme estival et devient le lieu où il faut être cet été ! Dans l'attente du déploiement de l’opération d'aménagement, la ville d’Ajaccio a souhaité engager un programme d’activation de la citadelle, avec pour objectif d’ouvrir celle-ci au public, de l’animer pendant la phase chantier d’aménagement, de proposer des activités qui racontent la citadelle, son histoire, son architecture et le projet, de nourrir la concertation et de tester des programmations.c'est un programme d'animation mis en œuvre par la SPL Ametarra, en charge du projet d'aménagement, à travers plusieurs appels à projets. Ainsi des occupations temporaires ont été attribuées pour une guinguette, quatre boutiques artisanales installées dans le bâtiment des canonniers, pour des animations de l'Office intercommunal de tourisme. Nous reviendrons plus en détails sur cette programmation riche en événements.

Un éclairage public plus moderne et économe



Suite au diagnostic des installations communales, la Ville a pu établir un schéma directeur de modernisation de l'éclairage public. Cette étude répond à un cahier des charges conjoint de l’Ademe et de l’Agence d’Urbanisme et d’Energie (AUE) de la Corse. Le schéma directeur vise à : moderniser 4 800 points lumineux

une réduction de la consommation globale de 75% (le seuil de l’objectif fixé par l’AUE étant de 70%)

une réduction du même ratio de la facture énergétique annuelle 75% (soit environ 370 000€ d’économie par an). Ce dossier a également remarqué par l’Agence d’Urbanisme et d’Energie de la Corse et d’EDF lors d’un appel à projet a obtenu la note technique de 17,15/20, témoignant de la très bonne qualité du projet.

4 800 points lumineux pour une réduction de la consommation énergétique de 75%



Sa mise en œuvre est envisagée en deux phases : La première phase qui se clôturera au 31 décembre 2023 portera sur près de 1 400 points lumineux (environ 1/3 du projet global) pour un montant total d’investissement de 2 451 030€ HT et devant conduire à une économie de près de 125 000€ en année pleine.

La seconde phase, qui sera ultérieure à 2023, portera sur les 3 000 autres points lumineux. Un dossier spécial sera prochainement consacré à cet aménagement au cœur des priorités liées à la préservation de l'environnement. Afin de mettre en œuvre le schéma directeur de modernisation de l’éclairage public, la Ville d’Ajaccio a réaliséSuite au diagnostic des installations communales, la Ville a pu établir un schéma directeur de modernisation de l'éclairage public. Cette étude répond à un cahier des charges conjoint de l’Ademe et de l’Agence d’Urbanisme et d’Energie (AUE) de la Corse. Le schéma directeur vise à :Ce dossier a également remarqué par l’Agence d’Urbanisme et d’Energie de la Corse et d’EDF lors d’un appel à projet a obtenu la note technique de 17,15/20, témoignant de la très bonne qualité du projet.Sa mise en œuvre est envisagée en deux phases :Un dossier spécial sera prochainement consacré à cet aménagement au cœur des priorités liées à la préservation de l'environnement.

Saison culturelle Espace Diamant, 41 spectacles



La Ville d’Ajaccio donnera à voir 41 spectacles pour tous les âges, avec un engagement réaffirmé envers le jeune public se traduisant par une programmation de 8 spectacles et une attention particulière aux plus petits avec un spectacle en tournée dans les crèches.



La musique, y sera présente sous toutes ses formes, de la pop, soul, chanson française, électro, en passant par la musique du monde, et classique grâce notamment aux liens forts que l’Espace Diamant a su tisser avec l’Ensemble instrumental de Corse et les Rencontres musicales de Méditerranée, enfin la musique corse qu’elle soit traditionnelle, ou nouvelle scène sera aussi

présente.



Le théâtre sera de répertoire et de création, en langue française ou en langue corse. Auteurs, metteurs en scène nous livrant leurs observations d’une société en plein questionnements, parfois même en mêlant le texte à la musique et l’expression corporelle.



La danse abordera différents styles du hip-hop au flamenco en passant par le néo contemporain ou le flamenco et nous fera tout autant voyager dans le temps et l’espace.



Plus de détails à venir !





Le taux moyen de fréquentation des spectacles s’établit aujourd’hui à 61%. A titre de comparaison pour la saison 2018/2019, le taux moyen de fréquentation était de 56.26%)

Le taux moyen de fréquentation des spectacles s’établit aujourd’hui à 61% (à titre de comparaison pour la saison 2018/2019 – le taux moyen de fréquentation était de 56.26% La nouvelle saison 2022/2023 a été élaborée de façon à témoigner de l'aspiration municipale pour une offre culturelle exigeante et éclectique tout en étant accessible.La Ville d’Ajaccio donnera à voir 41 spectacles pour tous les âges, avec un engagement réaffirmé envers le jeune public se traduisant par une programmation de 8 spectacles et une attention particulière aux plus petits avec un spectacle en tournée dans les crèches., y sera présente sous toutes ses formes, de la pop, soul, chanson française, électro, en passant par la musique du monde, et classique grâce notamment aux liens forts que l’Espace Diamant a su tisser avec l’Ensemble instrumental de Corse et les Rencontres musicales de Méditerranée, enfin la musique corse qu’elle soit traditionnelle, ou nouvelle scène sera aussiprésente.sera de répertoire et de création, en langue française ou en langue corse. Auteurs, metteurs en scène nous livrant leurs observations d’une société en plein questionnements, parfois même en mêlant le texte à la musique et l’expression corporelle.abordera différents styles du hip-hop au flamenco en passant par le néo contemporain ou le flamenco et nous fera tout autant voyager dans le temps et l’espace.

Retransmission du conseil municipal du 23 juin 2022



Accueil Envoyer à un ami Imprimer