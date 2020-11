Le conseil municipal de ce 23 novembre en quelques points Réuni ce lundi 23 novembre, le conseil municipal a eu à débattre sur 24 délibérations dont nous vous proposons ici les résumés. Parmi les faits marquant, la motion déposée par le maire Laurent Marcangeli pour la réouverture dans les meilleurs délais des commerces de proximité et votée à l'unanimité



Motion en faveur de la réouverture des commerces de proximité



Chers collègues,

Le deuxième confinement, imposé par la nécessaire lutte contre la propagation du Covid-19 aura de graves conséquences sur les activités commerciales de notre ville. Je redoute qu’il assène un coup de grâce aux établissements déjà en grandes difficultés, et ce, malgré un assouplissement par rapport aux règles instaurées lors du confinement du printemps dernier, avec notamment la possibilité de s’organiser en « click and collect », ou d'effectuer des livraisons. Une nouvelle phase débute dans ce long combat contre le virus. Après la période de confinement, dévastatrice pour notre économie et nos emplois, après une saison estivale en demi-teinte, propice à un redémarrage brutal de l’épidémie, voici venu le temps d’une nouvelle étape : celle du « vivre avec le virus ». En tant que maire et Président du Conseil de surveillance de l’Hôpital de la Miséricorde, mon parti pris a toujours été celui de la responsabilité qui nous dicte avant tout de faire valoir le principe de précaution face à cette pandémie. Il me semble cependant qu’au moment où les premiers résultats des mesures de confinement semblent confirmer leur efficacité, nous pouvons trouver un compromis raisonnable, afin de concilier ce principe avec les impératifs économiques.



Si le « tout-sanitaire » s’avérait jusqu’alors indispensable, la mise à l’arrêt de notre économie n’est plus tenable. Ainsi la reprise de l'activité économique peut s’envisager, dans des périmètres restreints, facilement contrôlables, et encadrés par des protocoles sanitaires stricts. J’en appelle aux Ajacciens, à leur esprit de solidarité et de responsabilité, en les incitant à faire évoluer leurs habitudes et à consommer local. Toute crise, pour peu qu’on sache en tirer les enseignements, peut s’avérer salutaire : c’est le sens de cette motion qui, malgré une situation anxiogène, doit nous permettre d’envisager l’avenir avec résilience.



À la suite du premier confinement, l’immense majorité des commerçants ont parfaitement respecté les protocoles sanitaires très stricts qui leur étaient imposés ; Les premiers résultats des mesures de couvre-feu et de confinement qui semblent confirmer leur efficacité ;

Les menaces qui pèsent sur la survie d’une grande partie de nos commerces de proximité et par conséquent de notre centre-ville ;

L‘approche des fêtes de fin d’années et leur impact significatif sur le chiffre d’affaires annuel des commerçants ; L’engagement de la Ville d’Ajaccio à tout mettre en œuvre pour faciliter la réouverture des commerces de proximité :

o En renforçant encore davantage les précautions sanitaires définies au niveau national, par la mise à disposition d’agents de médiation pour faciliter la mise en œuvre du protocole sanitaire en relation avec les commerçants ;

o La campagne de communication initiée par la Ville d’Ajaccio afin de promouvoir le « click and collect » (l’appel à référencement de tous les commerçants ajacciens via les réseaux sociaux, les éditions et publications dans la presse et média locaux, l’affichage sur les supports de la Ville…) ;

o Les différentes décisions d’exonérations prises par la Ville d’Ajaccio afin de soutenir les commerçants Abattement de 37 % de la TLPE sur l’année 2020 ;

Exonérations totales des redevances pour l’occupation du domaine public : terrasses, estrades à l’année pour la période comprise entre le 17 mars et le 31 juillet 2020 ;

Exonération totale des redevances ;

Gratuité du stationnement (en surface et dans les parking municipaux) pendant les deux périodes de confinement ;

Exonérations totales des redevances pour toutes les occupations du domaine public pendant les deux périodes de confinement ; o La délibération votée ce jour et relative à l’octroi de 10.000 euros pour l’organisation d’un jeu-concours destiné à permettre à la population de consommer ces gains dans les commerces ajacciens. Les membres du conseil municipal ont voté à l'unanimité la motion proposée par le maire d'Ajaccio concernant : La réouverture dans les meilleurs délais des commerces de proximité dans le respect d’un protocole sanitaire renforcé ; Que le pouvoir de réouverture des commerces soit délégué au Préfet, au regard de l’évolution de la situation sanitaireChers collègues,Le deuxième confinement, imposé par la nécessaire lutte contre la propagation du Covid-19 aura de graves conséquences sur les activités commerciales de notre ville. Je redoute qu’il assène un coup de grâce aux établissements déjà en grandes difficultés, et ce, malgré un assouplissement par rapport aux règles instaurées lors du confinement du printemps dernier, avec notamment la possibilité de s’organiser en « click and collect », ou d'effectuer des livraisons. Une nouvelle phase débute dans ce long combat contre le virus. Après la période de confinement, dévastatrice pour notre économie et nos emplois, après une saison estivale en demi-teinte, propice à un redémarrage brutal de l’épidémie, voici venu le temps d’une nouvelle étape : celle du « vivre avec le virus ». En tant que maire et Président du Conseil de surveillance de l’Hôpital de la Miséricorde, mon parti pris a toujours été celui de la responsabilité qui nous dicte avant tout de faire valoir le principe de précaution face à cette pandémie. Il me semble cependant qu’au moment où les premiers résultats des mesures de confinement semblent confirmer leur efficacité, nous pouvons trouver un compromis raisonnable, afin de concilier ce principe avec les impératifs économiques.Si le « tout-sanitaire » s’avérait jusqu’alors indispensable, la mise à l’arrêt de notre économie n’est plus tenable. Ainsi la reprise de l'activité économique peut s’envisager, dans des périmètres restreints, facilement contrôlables, et encadrés par des protocoles sanitaires stricts. J’en appelle aux Ajacciens, à leur esprit de solidarité et de responsabilité, en les incitant à faire évoluer leurs habitudes et à consommer local. Toute crise, pour peu qu’on sache en tirer les enseignements, peut s’avérer salutaire : c’est le sens de cette motion qui, malgré une situation anxiogène, doit nous permettre d’envisager l’avenir avec résilience.À la suite du premier confinement, l’immense majorité des commerçants ont parfaitement respecté les protocoles sanitaires très stricts qui leur étaient imposés ;L’engagement de la Ville d’Ajaccio à tout mettre en œuvre pour faciliter la réouverture des commerces de proximité :o En renforçant encore davantage les précautions sanitaires définies au niveau national, par la mise à disposition d’agents de médiation pour faciliter la mise en œuvre du protocole sanitaire en relation avec les commerçants ;o La campagne de communication initiée par la Ville d’Ajaccio afin de promouvoir le « click and collect » (l’appel à référencement de tous les commerçants ajacciens via les réseaux sociaux, les éditions et publications dans la presse et média locaux, l’affichage sur les supports de la Ville…) ;o Les différentes décisions d’exonérations prises par la Ville d’Ajaccio afin de soutenir les commerçants

Logements sociaux au 3 rue Louis Frediani Etude pour la création des logements sociaux au 3 rue Louis Frediani

Dans le cadre de la politique locale en matière d’habitat et plus particulièrement du logement social, et de l’Opération de Revitalisation Territoriale d’Ajaccio, la Ville projette de lancer une étude de faisabilité pour évaluer le bien immobilier au 3 rue Louis Frediani dans le but de créer des logements sociaux. Ce programme immobilier est à intégrer aux actions du programme « Action Cœur de Ville » (ACV), signé le 12 juillet 2018, par le biais d’une convention cadre de 6 ans réunissant différents partenaires (la Capa, la Collectivité de Corse, l’Etat, le groupe Caisse des Dépôts, le groupe Action Logement, l’Agence Nationale de l’habitat, la Chambre de Commerce et d’Industrie 2A, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Corse, la Délégation de la Fondation du Patrimoine).



A travers cette opération immobilière, la Ville recherche plusieurs objectifs : développer la capacité d’accueil résidentielle du Centre-ville, requalifier le bâti existant, promouvoir l’accueil d’actifs en centre-ville. De plus, la création de logements sociaux, volet du plan local de l’habitat est un enjeu majeur pour la commune, afin de pallier le déficit de logement tel que défini par la loi « SRU » (moins de 25% de logements sociaux sur la Ville d’Ajaccio sur le territoire). C’est aussi un atout pour rendre attractif certains quartiers, le centre-ville notamment, et participer à leur redynamisation.



Réhabilitation de 38 logements de la résidence des Pins à Mezzavia

Dans le cadre d’une opération de réhabilitation orchestrée par l’Office Public de l’Habitat de la Capa, le conseil municipal a approuvé l’octroi à l’Office Public de l’Habitat d’une garantie de prêt à hauteur de 50 % pour un emprunt d’un montant de 1 588 849 € contracté auprès de la Caisse des dépôts et relatif au financement de l’opération de réhabilitation de 38 logements de la résidence des Pins à Mezzavia.

Patrimoine Les derniers moments de Napoléon Ier à Sainte-Hélène

Dans le but d’enrichir ses collections napoléoniennes, le conseil municipal a voté le principe d’acquisition d’une œuvre de l’artiste Vincenzo Vela représentant « Les derniers moments de Napoléon Ier à Sainte-Hélène ». Cette petite réplique de la sculpture conservée au Château de Versailles, est estimée à 80 000 euros. A travers sa politique d’achat dans le domaine de l’Art, la Ville ambitionne de constituer une des plus belles collections publiques possible afin d’agrémenter les collections qui seront présentées dans le futur musée de l’Hôtel de Ville consacré à Napoléon Ier et à sa famille. Cette délibération valide la demande de subvention auprès du fond National du Patrimoine (35 000 euros), du fonds Régional d’Acquisition des Musées (FRAM) (22 500 euros). La part restante étant prise en charge par la Ville.



Règlement et fonctionnement du Lazaret Ollandini dont la Ville devient le gestionnaire

Devenue gestionnaire du Lazaret-Ollandini/musée Marc Petit, la Ville d’Ajaccio ambitionne à terme de créer le musée de la peinture corse. Le projet culturel s’appuie ainsi sur 4 grands points : L’éducation artistique et culturelle et la mise en place d’actions de médiations spécifiques complémentaires de l’offre existante

Le spectacle vivant avec une programmation estivale en partenariat avec l’Office intercommunal du tourisme (OIT).

Les arts plastiques avec un rendez annuel régulier, préfiguration du Musée de la peinture corse. Au sein des cellules, un programme annuel d’exposition sera élaboré par la direction de la culture, complémentaire aux expositions proposées à l’Espace Diamant.

La valorisation patrimoniale du lieu et du Musée à ciel ouvert Marc Petit. L’Office Intercommunal de tourisme intégrera dans son parcours de circuits de visite le Lazaret Ollandini – Musée Marc petit. Expositions, rencontres, tournages, concerts...

L’architecture spécifique du lieu invite également à accueillir divers événements publics ou privés dans les différentes parties du bâtiment qui s’y prêtent : expositions, rencontres, tournages, happenings d’arts contemporain, petits concerts, conférences… Plusieurs critères ont été définis par la direction de la culture. Ils régissent le règlement intérieur des locaux et leur usage pour une mise à disposition à des tiers. Sur avis du bureau de contrôle de la Socotec et du Sdis 2A, la jauge maximum autorisée a été fixée à 200 personnes sur la totalité du lieu et 19 personnes pour chaque cellule. Cette jauge pourra éventuellement être réévaluée, si des aménagements sont réalisés après validation par la commission de sécurité. Dans le but d’enrichir ses collections napoléoniennes, le conseil municipal a voté le principe d’acquisition d’une œuvre de l’artiste Vincenzo Vela représentant « Les derniers moments de Napoléon Ier à Sainte-Hélène ». Cette petite réplique de la sculpture conservée au Château de Versailles, est estimée à 80 000 euros. A travers sa politique d’achat dans le domaine de l’Art, la Ville ambitionne de constituer une des plus belles collections publiques possible afin d’agrémenter les collections qui seront présentées dans le futur musée de l’Hôtel de Ville consacré à Napoléon Ier et à sa famille. Cette délibération valide la demande de subvention auprès du fond National du Patrimoine (35 000 euros), du fonds Régional d’Acquisition des Musées (FRAM) (22 500 euros). La part restante étant prise en charge par la Ville.Devenue gestionnaire du Lazaret-Ollandini/musée Marc Petit, la Ville d’Ajaccio ambitionne à terme de créer le musée de la peinture corse. Le projet culturel s’appuie ainsi sur 4 grands points :L’architecture spécifique du lieu invite également à accueillir divers événements publics ou privés dans les différentes parties du bâtiment qui s’y prêtent : expositions, rencontres, tournages, happenings d’arts contemporain, petits concerts, conférences… Plusieurs critères ont été définis par la direction de la culture. Ils régissent le règlement intérieur des locaux et leur usage pour une mise à disposition à des tiers. Sur avis du bureau de contrôle de la Socotec et du Sdis 2A, la jauge maximum autorisée a été fixée à 200 personnes sur la totalité du lieu et 19 personnes pour chaque cellule. Cette jauge pourra éventuellement être réévaluée, si des aménagements sont réalisés après validation par la commission de sécurité.

Dispositif pour aider les automobilistes à adapter leurs déplacements La demande de financement ITI a été en voté ce lundi 23 novembre pour l'acquisition, l'installation et la gestion d'un dispositif permettant de connaître en temps réel les disponibilités de stationnement dans les quartiers prioritaires sur l'axe Abbatucci-Mezzana. L’Investissement Territorial Intégré (ITI) est un nouvel outil de développement urbain permettant de renforcer la cohésion et réduire les inégalités entre les territoires en ciblant les quartiers en difficultés. La délibération présentée et votée en conseil municipal va permettre de solliciter ces financements en vue d’équiper divers parkings et places de stationnement afin de connaître en temps réel le taux d’occupation.



En tant que capitale administrative de la Corse, le Pays Ajaccien et Ajaccio en particulier accueillent la grande majorité des emplois de la microrégion et les problèmes de circulation et de stationnement qui l'accompagnent. En 2016, la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (Capa) a lancé le projet Capa Move pour mesurer et informer sur les conditions de circulation des principales routes du territoire. Articulé autour de plusieurs actions, Capa Move est né d'une volonté d'apporter des informations aux usagers afin qu’ils soient en mesure de prendre des décisions en découlant (trajet alternatif lorsque cela est possible, report de déplacements, …). Véritablement plébiscité par les usagers, son évolution sous-tend de nouvelles fonctionnalités permettant de faciliter le quotidien des usagers, et d’y intégrer différents volets « stationnement » et « mobilités douces ».



Après l’intégration d’informations issues de plusieurs dizaines de capteurs répartis sur le territoire, la mise en place de panneaux d’informations le long d’axes routiers, l’intégration des informations relatives aux transports urbains, il est envisagé de compléter les informations en donnant à l’usager l’information sur la disponibilité de places de stationnements. Ces données ont une double vocation, la première étant d’informer les usagers sur les différentes thématiques du projet « circulation », « transport urbain »… tout en permettant de générer des données utiles aux services opérationnels afin de mieux appréhender le fonctionnement du territoire pour proposer des solutions aux problématiques rencontrées, et ce à travers notamment la constitution des divers schémas d’orientation (Plan de Déplacement Urbain, Plan de Circulation, PCRT, …).



Les montants des aides sollicitées correspondent à 50 % du montant hors taxe des dépenses réalisées. Le financement : - PO Feder via l’ITI : 87 500,00 € HT, soit 50 % - Autofinancement Mairie d’Ajaccio : 87 500,00 € HT, soit 50 %.

75 000 euros pour la crèche parentale A casa di u Piulaconu Le conseil municipal a voté une subvention de fonctionnement de 75 000 euros pour 2020 à la crèche parentale associative « A casa di u Piulaconu ». Depuis de nombreuses années, la structure gère un établissement d’accueil de jeunes enfants de 20 places avec la participation active des familles et le co-financement de la Ville d’Ajaccio. L’action sociale menée par cette association auprès de la petite enfance revêt un intérêt communal manifeste. La Ville et la Caisse d’Allocations Familiales ont signé un Contrat Enfance et Jeunesse en date du 21/12/2018 (délibération N°2018/289) définissant le financement de la CAF pour les années 2018- 2021.







Les lauréats du prix de la communication scientifique

Alexis Fouilloy, pour la mention STS « Comparaison de méthodes d’apprentissage automatique de prévision de la ressource solaire pour une application à une gestion optimisée des réseaux intelligents »

Marie Paule Raffaelli, pour la mention SHS « la construction mimétique du héros napoléonien : Napoléon et le Christ ». Chacun de ces lauréats recevra la somme de 2 000 euros de la Ville d’Ajaccio.

Pour le Prix de la Communication Scientifique du meilleur poster, les lauréats sont :

Alexandra Mattei pour son poster (domaine SHS) : « La preuve et le patrimoine du couple : variation sur le même « t’aime » et François-Marie Manicaccia pour son poster (domaine STS) : « Conception d’un outil d’aide à l’analyse et la prédiction comportementale ». Chacun de ces lauréats recevra la somme de 500 euros de la Ville d’Ajaccio. Dans le cadre d’un partenariat avec l’Université de Corse initié en 2015, la Ville d’Ajaccio apporte encore cette année, par l’attribution de deux prix, une aide financière aux lauréats du concours pour Doctorants et Docteurs, contribuant ainsi à la valorisation et au développement de la recherche scientifique. Pour le prix de la communication scientifique meilleure thèse : les lauréats sont :Alexis Fouilloy, pour la mention STS « Comparaison de méthodes d’apprentissage automatique de prévision de la ressource solaire pour une application à une gestion optimisée des réseaux intelligents »Marie Paule Raffaelli, pour la mention SHS « la construction mimétique du héros napoléonien : Napoléon et le Christ ».Pour le Prix de la Communication Scientifique du meilleur poster, les lauréats sont :Alexandra Mattei pour son poster (domaine SHS) : « La preuve et le patrimoine du couple : variation sur le même « t’aime » et François-Marie Manicaccia pour son poster (domaine STS) : « Conception d’un outil d’aide à l’analyse et la prédiction comportementale ».

Soutien au commerce, jeu concours 200 lots de 50 euros seront distribués.



A travers cette animation la commune reversera un montant de 10 000 euros au bénéfice de son tissu économique locale. Plus d’informations sur ce concours et sur les réalisations autour de Noël sont à venir. Dans le cadre de sa programmation de Noël, la Ville prévoit la mise en place d’une aide aux commerces de proximité situés sur la commune par l’organisation d’un jeu concours à destination du grand public. Les participants sont invités à concourir par le biais des réseaux sociaux en postant une série de photos effectués en centre-ville dans sept stands photo décorés sur la thématique des fêtes de fin d’année. Les gagnants se verront attribuer un lot de 50 euros valable dans les commerces de la commune pour l’achat de produits non essentiels (prêt à porter, accessoires, bijoux, parfums, artisanat, décorations…).

Accueil Envoyer à un ami Imprimer