Le célèbre "Mur rose" de Matisse retrouve son lieu d'inspiration Le "Mur rose (de l'hôpital d'Ajaccio)", ou le " Paysage" comme on l'appelle aussi, a retrouvé sa place sur la promenade du boulevard Lantivy. Ce matin les agents municipaux de la voirie ont installé une reproduction du célébre tableau de Matisse avec en perspective la villa où le peintre a séjourné. Et d'où il a trouvé son inspiration décisive.





A quelques mètres de la promenade Matisse et dans la perspective de la Villa Matisse, le "Mur rose" retrouve le lieu de son inspiration orginelle. Le totem représentant le célèbre tableau a été posé ce mardi matin par les agents municipaux de la voirie (Patrimoine Viaire) au pied de la rue Gabriel Peri, sur le boulevard Pascal Rossini. L'oeuvre de jeunesse datant de 1898 représente l'arrière de l'ancien hospice Eugénie, aujourd'hui rectorat de Corse. Le peintre avait posé son chevalet sur le point le plus haut de la villa Rocca où il a séjourné avec son épouse pour leur voyage de noce. " C’est à Ajaccio que j’ai eu mon grand émerveillement pour le Sud que je ne connaissais pas encore", révèle l'artiste dont le rapport à la couleur ne sera plus jamais le même.



Le Mur Rose a ensuite connu une histoire épique. Exposé pour la première fois à la galerie Druet en 1906, puis à l'hôtel Druot en 1914, il passe de collectionneur en collectionneur avant d'être volé par les nazis et de réapparaître dans la cache d'un officer SS en 1948. Désormais accroché au mur du musée national d'art moderne de Paris, c'est à Ajaccio cependant que l'on peut l'admirer le mieux dans toute sa dimension artisitique.



Inspiration

Henri Matisse séjourne à Ajaccio cinq mois durant à la villa de La Rocca, plus connue aujourd'hui sous le nom de villa Matisse ou de l'ancienne maternelle Les Piulelli. Il a 29 ans et c'est Ajaccio qu'il choisi d'emmener son épouse Amélia pour leur voyage de noces. Happé par la lumière, les couleurs et les paysages, ce séjour marque un tournant dans son existence, dans son oeuvre qu'il nourrit d'une nouvelle inspiration. Pour sa biographe, critique d’art de renommée mondiale, Hilary Spurling, "la secousse fut telle qu’elle transforma, non seulement son regard, mais encore sa manière habituelle de penser et de réagir". Son art, jusque-là influencé par l’impressionnisme, bascule vers une simplification du dessin, des formes et une explosion de la couleur et de la lumière. Les prémices du fauvisme sont jetées.



