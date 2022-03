Le Tour de l'emploi de l'ADMR de Corse du sud U ghjiru di l'impiegu di l'ADMR di u Pumonti

Fidèle à ses valeurs, et avec la volonté de maintenir une proximité au sein de chaque territoire de Corse-du-Sud, le réseau ADMR 2A lance un événement majeur et récurrent dédié aux métiers du domicile.



Ces métiers, qui sont victimes de multiples idées reçues, représentent de véritables opportunités d’emploi dans de nombreuses communes de Corse-du Sud.



Il faut rappeler le rôle indispensable de ces femmes et de ces hommes qui, par leur engagement quotidien et leur professionalisme, luttent sans relâche contre l’isolement de nos ainés et permettent le maintien à domicile de ces personnes fragilisées ; plus qu’un métier, c’est une vocation à forte valeur humaine.





Programme 8 territoires, 30 communes, 16 semaines, 2 fois par an, au printemps et en automne.

Les responsables de chaque secteur, accompagnés des bénévoles du territoire et d’une infirmière coordinatrice, sauront répondre à vos questions et vous présenter les métiers du domicile durant ces journées thématiques.



- Le matin : des séances d’information collectives, organisées avec notre partenaire Pôle Emploi.

- L’après-midi : des entretiens sans rendez-vous.



PRINTEMPS :

Ajaccio - Grand Ajaccio : du 7 mars au 11 mars

Rive - Sud Prunelli : du 14 mars au 18 mars

Sartenais Valinco : du 14 mars au 18 mars

Taravo Ornano : du 21 mars au 25 mars

Grand Sud : du 21 mars au 25 mars

La Gravona : du 19 avril au 22 avril

Ouest - Corse : du 22 avril au 28 avril

Alta Rocca : du 26 avril au 28 avril



AUTOMNE :

Ajaccio - Grand Ajaccio : du 5 septembre au 9 septembre

Rive - Sud Prunelli : du 12 septembre au 16 septembre

Sartenais Valinco : du 12 septembre au 16 septembre

Taravo Ornano : du 19 septembre au 23 septembre

Grand Sud : du 19 septembre au 23 septembre

La Gravona : du 11 octobre au 14 octobre

Ouest - Corse : du 17 octobre au 21 octobre

Alta Rocca : du 18 octobre au 20 octobre

DES MÉTIERS D’AVENIR AVEC DE MULTIPLES AVANTAGES Vous partagez nos valeurs de proximité de solidarité et de respect ?

Vous recherchez un emploi d’avenir, un job étudiant, une activité saisonnière ou un complément de revenu en tant que retraité ?

Engagez-vous dans un corps de métier qui a du cœur !

Aide à domicile, aide-soignant, AMP, relayeurs... plusieurs métiers et opportunités à saisir !

- Des rémunérations attractives, récemment revalorisées par l’Avenant 43

- Voiture de service ou kilomètres rémunérés

- Temps plein ou temps partiel

- Accès à la formation

- Avantages CE

Aller + loin Retrouvez plus d'informations sur les différents métier en consultant le livret en téléchargement ou en cliquant sur le lien livret_général_métiers.pdf (3.74 Mo)



