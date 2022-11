Le Secours Catholique lance un appel aux dons financiers à l'occasion de sa Collecte Nationale U Succorsu catolicu di Corsica lampa una chjama pà i doni finanziarii à l'uccasioni di a culletta naziunali

Le Secours Catholique en Corse, c'est 180 bénévoles répartis en 10 équipes locales. Tout au long de l'année, ils s'emploient à répondre aux situations de pauvreté qu'ils rencontrent.





- Accueillir et écouter

- Premiers besoins

- Accompagner et restaurer les liens sociaux

- Alerter et faire des propositions aux pouvoirs publics











Voici quelques exemples d'actions menées sur l'Ile : accompagnement des familles, accueil de jour personnes à la rue, boutiques solidaires, ateliers créateurs de liens, interventions urgence incendie, etc.



La précarité et l'exclusion conduisent, chaque mois en Corse, 3000 personnes vers les permanences du

Secours Catholique.



Pour soutenir durablement ces femmes, ces hommes et ces enfants, votre don est essentiel. Envoyez vos dons financiers au Secours Catholique 6 bd Danielle Casanova 20000 Ajaccio ou directement en ligne sur le site du Secours Catholique.



Pour plus d'informations, contactez le 04 95 21 23 86



Ensemble, en Corse, soyons solidaires !

