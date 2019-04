Le Relais Assistantes Maternelles « RAM » de la ville d’Ajaccio a déménagé ! U RAM di a Cità d'Aiacciu hà cambiatu di lochi





(Locaux attenant à la police municipale) aux mêmes horaires qu’auparavant, du lundi au vendredi et en journée continue

de 08h00 à 16h30.

(Fermetures annuelles du 1er Août au 15 Août et une semaine entre noël et jour de l’an)

Dorénavant vous serez accueillis, pour vos démarches administratives et votre recherche concernant un mode d'accueil individuel ou collectif 6 rue Cardinali avenue Maréchal Moncey 20090 Ajaccio, tel 04 95 23 55 06, email : ram@ville-ajaccio.fr



