Le Printemps de Pietralba le samedi 21 avril U centru suciali di i Salini festighjeghja u branu in Petralba

Le centre social des Salines célèbre le Printemps à Pietralba



Le centre social des Salines organise la grande fête du Printemps le samedi 21 avril à l'école primaire de Pietralba à partir de 15 heures en partenariat avec l'association des commerçants de Pietralba/Saint Joseph. Au programme : 15h: atelier maquillage, mini olympiades, jeux et concours dans les structures gonflables géantes 17h: grand goûter 18h: "La Grande Boom avec Coco et ses amis" avec Creadom'Anim 19h: tirage de la tombola, apéritif et barbecue Entrée gratuite pour les grands et les petits.

