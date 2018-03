Le Pays d'Ajaccio fête le Printemps du 7 avril au 6 mai

Le printemps est une période idéale pour une escapade improvisée en Corse.

Durant les vacances de Pâques, les offices de tourisme du Pays d’Ajaccio, de la vallée du Prunelli et de la Haute Gravona vous proposent un mois d’activités à prix doux. C’est l’occasion unique de découvrir Ajaccio et ses environs à travers un programme d’activités varié : visites guidées thématiques, musées, expositions, dégustations, ateliers de cuisine et de chocolat, rencontres chez les producteurs, concerts de polyphonies... C’est aussi le moment pour faire le plein de vitalité : randonnées, excursions en mer et parcours sportifs... Un programme exceptionnel à partager en famille ou entre amis.