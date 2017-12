Le Noël de Pietralba La magie de Noël a encore opéré à Pietralba



Une grande fête appréciée de tous Samedi 23 décembre, le Père Noël s'est accordé un moment de détente à Pietralba avant d'entamer sa distribution annuelle de cadeaux...



En partenariat avec l'association des commerçants de Pietralba-Saint Joseph, le centre social communal des Salines a offert un après-midi magique aux enfants de Pietralba et des Salines à l'école primaire de Pietralba spécialement mise à disposition pour l'occasion.

















Plus de 200 habitants, enfants, ados, parents, grands-parents, se sont rendu à cette grande fête conviviale sur le site transformé, avec l'aide de la Direction des Festivités, en piste d'atterrissage pour traineaux...



Ateliers maquillage, jeux de bois, courses de traineaux, danse, sculpture sur ballons, tout un programme animé par la troupe Creadom'Anim sous un soleil insolite, la séance de rédaction de "La Lettre au Père Noël" récompensée par une distribution de Papas Noël en chocolat pour la centaine d'enfants présents et le grand spectacle musical "Les Perles éternelles".

Tous étaient bien sûr venus pour rencontrer le Père Noël et ses elfes, et la traditionnelle séance photos, moment magique et intime entre les enfants et le vieux monsieur à barbe blanche.

La fête s'est terminée avec le tirage de la tombola de Noël et un barbecue, avant de laisser repartir le père Noël et toute sa troupe pour de nouvelles aventures.



