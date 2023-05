Le Monument préféré des français : La Citadelle d’Ajaccio dans le trio sélectionné pour représenter la Corse A l’occasion des 40e Journées Européennes du Patrimoine, l’émission phare de Stéphane Bern, le Monument préféré des français, fera son grand retour sur France 3.



Depuis 2014, année de son lancement, l’ambition culturelle de la production reste identique : mettre en lumière les plus beaux monuments de la France métropolitaine



Une première campagne de vote en ligne est lancée du 9 mai (10h) au 26 mai 2023 (minuit) partout en France pour déterminer, sur les 3 monuments sélectionnés, quel sera celui qui représentera sa région.







Il est question pour les internautes de choisir parmi ces trois monuments celui qui représentera notre région en septembre prochain lors de l’émission et peut être remporter ainsi le titre de « Monument préféré des français 2023 » .



Pour mettre en lumière ce joyau du patrimoine ajaccien, nous avons besoin de la mobilisation de tous !



