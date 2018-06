Le Grand Site participe aux Journées nationales de l’archéologie, le dimanche 17 juin Ghjurnati naziunali di l'archeulugia à u Gran situ di a Parata, dumenica u 17 di ghjugnu





le dimanche 17 juin à 15H une conférence sur l’archéologie sous-marine, animée par Hervé Alfonsi ; ainsi que des jeux en libre accès pour petits et grands, mis à disposition par la ludothèque Le petit atelier, de 14H30 à 17h30.



Programme complet des JNA 2018 :









Pour cette 9ème édition des Journées nationales de l'archéologie, le Grand Site a le plaisir de s'associer aux manifestations organisées par le Ministère de la Culture, la Collectivité de Corse et la Ville d'Ajaccio

