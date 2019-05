Le Grand Site fête la Nature du 22 au 26 Mai U Gran Situ di a Parata festighjeghja a Natura da u 22 sin'à u 26 di maghju



Le Grand Site vous convie à Fêter la Nature du 22 au 26 Mai ! Au programme : Le mercredi 22 mai 2019 Insectomania- Exposition et jeux pour enfants A partir de 14h inauguration de l'exposition INSECTOMANIA dans la Maison du Grand Site : photos d'insectes en tout genre immortalisés en Corse par Emilienne Parrot-Bousquet, et une peinture de Marie-Céline Chottin.

Exposition réalisée en partenariat avec l'agence artistique Girard.

Jeux pour enfants avec la ludothèque le Petit atelier, ateliers dessins et coloriages autour du thème des insectes en mouvement et de la nature sous le patio de la Maison du Grand Site. Le samedi 25 et le dimanche 26 mai 2019 Insectomania - Exposition et balade à la recherche d'insectes Visites commentées de l'exposition et balades à la recherche d'insectes aux alentours de la Maison du Grand Site de 15h à 16h30 (sur inscription à l'adresse info@grandsitesanguinaires-parata.com et par téléphone au 06.08.77.98.51).



Programme complet de la Fête de la Nature : https://fetedelanature.com/

