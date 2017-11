Le GFCA ouvre ses portes aux ados du centre social des Salines U GFCA apri i so porti à i ghjuvanotti di u centru suciali di i Salini

Les vacances d'automne continuent en "rouge et bleu" pour les adolescents du centre social des Salines.

Dans le cadre de son partenariat avec la Ville d'Ajaccio, notamment en faveur des quartiers prioritaires de la ville, le Gazélec a reçu, le temps d'une journée, une douzaine d'adolescents des Salines dans son antre de Mezzavia.



Malgré un calendrier serré, et grâce à son Directeur sportif Christophe Ettori, le groupe d'ados, en majorité constitué de jeunes filles, une fois n'est pas coutume..., a pu toucher du doigt le quotidien de ces sportifs de haut niveau.



Au programme, petit déjeuner "sportif" et convivial en compagnie des joueurs et du staff, découverte des installations et des missions des différents membres du staff technique, sportif et médical, séance d'entraînement en vue du déplacement à Auxerre, distribution des tenues officielles aux enfants, puis séance photos et échanges avec les joueurs.



Les adolescents et les encadrants du centre social remercient chaleureusement l'ensemble du club, ses joueurs, son staff, ses dirigeants, son directeur sportif Christophe Ettori, son président Olivier Miniconi, et plus particulièrement son intendant Greg Fernandez et son numéro 9 Yoann Court qui ont été très attentifs et bienveillants tout au long de la visite.



Merci les Diables !

