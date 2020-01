Le Fonds MAIF pour l'Education lance son APPEL A PROJETS 2020 I cartulari di candidatura pà a chjama à prughjetti di u fondu MAIF pà l'iducazioni sò da vultà nanzu à u 31 di marzu

Les dossiers de candidature peuvent être adressés jusqu’au 31 mars 2020



le Fonds MAIF pour l'Education a lancé, pour la 11ème année consécutive, son appel à projets destiné à récompenser des initiatives locales originales et innovantes.



En effet, le Fonds MAIF pour l’Éducation propose chaque année un appel à projets dont l’objectif est d’encourager et de faire émerger des initiatives répondant à la priorité sociétale : l’accès à l’éducation pour tous.



Réservé prioritairement aux associations qui œuvrent en faveur du partage de la connaissance au moyen d’une action d’intérêt général à vocation éducative, l’appel à projets récompensera 29 lauréats "académiques". Trois d’entre eux seront ensuite primés au niveau national.



Ces actions, d’intérêt général à vocation éducative, concernent prioritairement un public défavorisé du fait par exemple d’un handicap ou d’une situation sociale difficile.

L’édition 2020 est déclinée en 28 zones correspondantes aux circonscriptions géographiques de l’Education Nationale : 25 académies en France métropolitaine (l’Académie de Normandie, issus de la fussion des académies de Caen et de Rouen au 1er janvier 2020 constituant 2 jurys distincts) et 3 académies dans les DOM (Guadeloupe, Martinique et Réunion). Les projets de la Guyane et des ROM-COM-TOM seront rattachés aux académies des DOM les plus proches géographiquement. Dans un premier temps, chaque académie sélectionnera et récompensera un projet lauréat. Dans un deuxième temps, les lauréats académiques concourront au prix Edmond Proust (fondateur de la MAIF) délivré à l’échelon national.

L’appel à projets est ouvert à tout groupe de personnes ayant son siège en France métropolitaine ou dans les DOM-ROM-COM-TOM et constitué en association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou tout autre organisme exerçant une activité d’intérêt général visée aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts.

Les organismes participants doivent également être éligibles à recevoir des dons au titre du régime de mécénat et être habilités à émettre le formulaire CERFA 11580*03 « Dons aux œuvres ».

Le dossier de candidature doit permettre au jury d’évaluer la pertinence des actions présentées sur la base des critères suivants : Répondre à l’objectif « favoriser le partage de la connaissance » Être une action d’intérêt général à vocation éducative, menée en faveur de personnes ou de publics défavorisés (par leur handicap, leur situation sociale…) Disposer d’effets démultiplicateurs envisageables à l’échelle nationale Être original et innovant http://www.fondsmaifpourleducation.fr/lappel-projets/edition-en-cours

reglement-2020.pdf (110.86 Ko)



