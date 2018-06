Le Dispositif de Réussite Educative d’Ajaccio présent aux rencontres nationales de la réussite éducative à la Rochelle Les dixièmes Rencontres Nationales de la Réussite Educative se sont déroulées les 23 et 24 mai dernier, regroupant quelques 400 participants issus de tous les territoires français, outremer compris.

L’équipe d’Ajaccio au complet était présente afin de représenter la Ville d’Ajaccio et mettre en lumière l’ensemble de son travail.

Cathy SANTI RICCI a été élue administratrice de l’ANARE (Association Nationale des Acteurs de la Réussite Educative) en décembre 2017, et, à ce titre, a participé à l’élaboration et l’animation de ces deux jours de rencontres intensives. (Plusieurs déplacements ont été nécessaires sur Paris).









Table Ronde La thématique de la table ronde avait pour sujet : « Dans un contexte éducatif et social en mutation, quels enjeux et quelle place pour les PRE ? », interrogeant ainsi les nouvelles politiques en matière sociale et éducative. Malgré le contexte actuel d’incertitudes (Plan BORLOO non approuvé par le gouvernement), les réponses du délégué interministériel se sont voulues rassurantes concernant l’avenir des PRE, reste à savoir sous quelle forme.

De nombreuses thématiques ont été abordées en ateliers de travail. Ajaccio a animé et participé sur « référents de parcours, coordonnateurs, partenariat et métiers flous » sous la direction du sociologue Jean Marc BERTHET ;

Une après-midi fut consacrée à des rencontres entre PRE sur des échanges d’actions et de pratiques (le village des ressources PRE : Affiche ton PRE)



LES ACTIONS DU DISPOSITIF DE REUSSITE EDUCATIF Au sein de ce village, Ajaccio a présenté 3 actions déclinées sur Kakémonos frappés aux couleurs de la Ville. De nombreux échanges ont eu lieu également sur notre manière de fonctionner. Notre stand a remporté un vif succès puisque nous avons épuisé tout notre stock de documentation. Nous avons aussi ramené de belles idées et nos 3 Kakémonos…

Ce vif succès a suscité l’envie pour bon nombre de participants de se retrouver à Ajaccio pour les prochaines rencontres nationales dans deux ans….A suivre….

En bref, deux journées de travail intense, mais riches de belles rencontres, d’échanges et de dynamisme.

La ville d’Ajaccio a rayonné grâce à son équipe motivée pour le développement du service.



