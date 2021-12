Le City trail 2021 est annulé En raison de la dégradation de la situation sanitaire, et après consultation de l'ensemble de la communauté médicale, la Ville d'Ajaccio informe que le City Trail impérial 2021 initialement prévu ce samedi 18 décembre est annulé.



La hausse de la circulation du virus se poursuit en Corse : notre île affiche un taux d’incidence de 632 pour 100 000 habitants, soit 41 % de plus par rapport à la semaine précédente. Selon le dernier bulletin de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse publié ce mercredi 15 décembre, 2.178 nouveaux cas positifs ont été détectés sur la semaine du 5 au 12 décembre (+642 par rapport à la semaine précédente) soit en moyenne 311 cas quotidiens. Ce dernier bilan publié hier soir par l'ARS fait également état de 10 nouveaux décès liés au Covid-19. 90 personnes sont toujours hospitalisées dans un des deux hôpitaux publics de l'île.



L’ARS a également confirmé, ce jeudi 16 décembre, que deux personnes résidant en Corse-du-Sud avaient été testées positives au variant Omicron.



C'est pourquoi, après consultation de l'ensemble de la communauté médicale et en particulier celle du Centre Hospitalier d'Ajaccio, qui fait face à la saturation de son service de réanimation, la Ville d'Ajaccio, fidèle au principe de précaution qu'elle a toujours appliqué depuis le début de cette crise, a le regret d'annoncer l'annulation de l'édition 2021 du City trail impérial.

