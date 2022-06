Le City Pass du Pays d'Ajaccio est de retour ! Pà u sicondu annu l'Uffiziu Intarcumunali di u Paesi Aiaccini vendi u City Pass da aiutà i turisti pà urganizà u so sughjornu

Pour la deuxième année consécutive, L’Office Intercommunal de tourisme du Pays d’Ajaccio commercialise son City Pass, une première en Corse.



Trois formules sont proposées aux visiteurs : 24H, 48H ou 72H. Le précieux sésame donne accès librement à des musées, des activités culturelles, de loisirs, des circuits touristiques. Il propose également une série d'offres promotionnelles auprès de ses partenaires.





, le bus à impériale d'Ajaccio Vision et participer à l’une des visites guidées organisées par l’Office Intercommunal du Pays Ajaccien.



Le City Pass propose également une série d'offres avantages (entre-10% et -20%) auprès de sites affiliés proposant balades en mer, activités de pleine nature, Escape Game…



Infos et vente

Ajaccio City Pass

Ou téléchargez gratuitement l'application city pass Pays d'Ajaccio sur l'Apple store ou le Play store.

Office Intercommunal du tourisme du Pays d’Ajaccio : 3 bd du Roi Jérôme 20000 Ajaccio.

