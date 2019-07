Le Casone, tout une histoire Tanti storii à u Casonu pà l'aiaccini

Le Casone, la grotte, d'autres l'appellent la place d'Austerlitz, pour les Ajacciens le parc surplombé par la statue de Napoléon est un lieu particulier où chacun aime se retrouver, un peu comme au village. Sa réhabilitation paysagère va lui rendre de sa superbe et plus encore à l'occasion des 250 ans de Napoléon. Une date symbolique pour la Cité impériale.







Mise en valeur

Aménagement paysager, plantation d'arbres, de bosquets, cheminements piétons, nouvel éclairage... Pour le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon, la Ville a souhaité réaliser une réhabilitation en lien avec la vie de Napoléon. La partie basse présente un agencement ordonné, rectiligne façon jardin à la française, qui évoque la période militaire du jeune Bonaparte, son avenir. Tandis que la partie haute derrière la statue édifié en 1935, représente son enfance, le maquis, les essences corses. Le visiteur ou le sportif peut désormais cheminer le long d'une promenade remise en état et composée d'oliviers, de romarins, de cistes, de chênes. L'existant a été mis en valeur, rosiers rouges communs, hibiscus... des plantes rares au milieu de plantes sauvages. La remise en état des cheminements piétons prend également en compte la réfection du parvis en pierre à l’entrée et le nivellement de la place pour la rendre plus naturelle et plus propre. La fameuse "grotte Napoléon", là où dit-on Napoléon enfant aimait se réfugier va bénéficier d'un mise en valeur en lumière. De quoi profiter plus encore de cette place ajaccienne.

En chiffres 800 arbustes

En chiffres 800 arbustes

26 arbres

Vue arrière de la statue de Napoléon, du sculpteur Emile Seurre, identique à celle des Invalides. Réfection de la promenade au milieu des essences sauvages.

Mise en lumière Remplacement des 14 candélabres en bois par 6 candélabres de type aiguille permettant la diffusion de scénographies thématiques.

Enfouissement de tous les câbles aériens,

Mise en lumière des monuments, des statues et de la "grotte"

Mise en lumière d'un cheminement piéton

