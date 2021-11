Le Café des parents, les nouveaux rendez-vous U caffè di i parenti

Dédié aux parents d’enfants âgés de 0/3 ans, le Café des parents repose sur la mise en place d'un groupe de paroles, accueillant toutes les personnes ayant des questionnements concernant l'éducation de leurs enfants avec l’intervention d’une psychologue







Cofinancé par la Caisse d’allocations familiales (Caf) dans le cadre du Réseau d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) et la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien (Capa) dans le cadre du contrat de ville, le Café des parents permet aux parents d'effectuer de nombreux échanges au sein d'un groupe, de rompre leur isolement parental, de trouver un appui professionnel sous une autre forme plus conviviale :

- échanges collectifs prenant la forme d'échanges spontanés

- groupe d'entraide face aux difficultés parentales

- liberté de parole



La séance :

30 mn sur le thème défini en avance par la psychologue

1 heure de partage et de discussion autour du thème et ouverture à la parole des parents avec comme dynamique un partage de « pairs parentaux »

15 mn de temps de travail autour de la séparation du groupe contenante et harmonieuse.



Les inscriptions se font au RPE anciennement RAM,

rue Laurent Cardinali Moncey 20090 Ajaccio,

par e-mail ou par téléphone.

l.mercuri@ville-ajaccio.fr

Tel : 04 95 23 55 06

Le contexte et l'origine de ce projet « un café des parents à thèmes » a émergé lors du premier confinement. La crise sanitaire sans précédent a énormément bouleversé les échanges et les rencontres, ce nouveau rendez-vous a ainsi pour objectif de permettre aux parents de sortir de cet isolement relationnel et de les réassurer dans leurs fonctions éducatives. Au regard de la jauge sanitaire à respecter actuellement nous sommes contraints de n'accepter que 8 personnes maximum par séance.

Horaires : de 10h à 12h.



Lieu : Dans les locaux du Relais Petite Enfance

rue Laurent Cardinali Moncey à Ajaccio.



Prochaines séances :

Le samedi 30 octobre : « la Famille s’agrandit question de places pour chacun »

Le Samedi 27 novembre : « 2 maisons, 2 espaces temps : aider l’enfant à trouver sa place en aidant le parent à parler de la sienne »

