Le Big Tour arrive à Ajaccio Rendez-vous le 25 juin 2022 à partir de 17h au Village de l'Emploi et l'Innovation place Miot pour l'étape Ajaccienne du BIG TOUR 2022 !



Au programme des échanges avec des entrepreneurs locaux, des offres d'emploi, une découverte de l’entreprenariat mais aussi des animations des concerts et plein d'autres surprises.



Entrée gratuite.



Nouveauté ! Un rendez-vous incontournable pour les étudiants, les créateurs d’entreprises et les chercheurs d’emploi



Une des grandes nouveautés de cette édition itinérante sera le camion Emploi. Ce camion proposera un parcours très complet pour s’informer, créer son CV Vidéo, consulter et postuler à des offres digitales... Il disposera d’un espace de job-dating physiques avec nos partenaires qui proposeront leurs offres d’emploi et de formation. Épaulé par ces partenaires, par Manpower et par Pôle Emploi qui mettra à disposition toute son expertise, le Big Tour devient le dénicheur des talents de nos territoires !



Les porteurs de projets et les créateurs d’entreprises seront également accompagnés : des espaces leur seront dédiés afin de leur apporter des conseils et des solutions.



Ils auront accès à une boîte à outils spécialement créée pour les soutenir dans leurs démarches grâce à l’URSSAF et à la Fédération Bancaire Française qui seront ainsi présents à leurs côtés.



Programme L’émission Vive ta Ville : 15h-17h. Direct diffusé sur les réseaux sociaux de Bpifrance et de nos partenaires. Plus de 300 personnalités présentes (commerçants, TPE, PME locales, ETI, grands groupes, élus, artistes, sportifs) pour promouvoir la richesse de nos territoires.

Le village de l’emploi : grande nouveauté 2022, espace dédié à l’emploi, avec des offres d’emploi, de formation ou de stage, des rencontres avec des entrepreneurs nationaux ou locaux, des DRH, des experts, etc.

Le village de l’innovation : le grand public entrera dans le village pour y découvrir le savoir-faire français en matière d’innovation, d’industrie, d’environnement au travers d’animations fortes : réalité augmentée, escape game, chasse au trésor, démonstrations... Un espace territoire pour découvrir les entreprises locales sera installé à chaque date..

Le concert French Touch : Clemstance et Jean-Charles Papi débuteront la soirée, puis ça sera au tour de l’humoriste du Montreux Comédy Yann Guillarme d'apporter une touche d'humour acidulée, ensuite le chanteur Patrice Bart Williams vous fera voyager dans son monde "Sweggae " et enfin le show The Voice/Danse avec les stars conclura la fête.



