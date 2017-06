Le 21 Juin fête de la musique à Ajaccio Marcuri u 21 di ghjungnu, a musica sarà in festa in Aiacciu !

Le Mercredi 21 juin, la Musique est à la fête à Ajaccio ! Concerts, soirées, événements gratuits ouverts au public.. par ici le programme !

La vieille ville sera piétonne pour l'arrivée de l'été !!!!







LALALA NAPOLI ! Place Foch 21h C'est sur la place Foch, le 21 juin à 21h ! Un spectacle rock and Roll, festif et... Napolitain !

Lalala Napoli revisite et réinvente la musique napolitaine et la tarentelle à travers le Naples fantasmé de François Castiello, chanteur et accordéoniste de Bratsch. Réunis autour des musiques populaires, les six musiciens explorent librement l'imaginaire des chansons napolitaines, réveillent la sérénade et insufflent un air nouveau à la tarentelle en y mêlant électricité, influences d’Europe Centrale et d’ailleurs. Avec énergie et générosité, Lalala Napoli entraine esprits et corps dans la danse, pour un bal napolitain, chaleureux et exubérant.



Fête de la Musique : 21 juin // LALALA NAPOLI !



C'est sur la place Foch, le 21 juin à 21h ! Un spectacle rock and Roll, festif et... Napolitain !

Anne Berthod (Télérama) "Amour, soleil, liberté", clament sur leur premier disque (Amor, Sole, Liberta) le chanteur accordéoniste François Castiello (Bratsch) et ses nouveaux amis (flûte, guitare électrique, contrebasse, violon et batterie) : ensemble, ils mènent ce bal napolitain jusqu'à la transe, avec une fièvre, une rage très rock'n'roll.



Louis-Julien Nicolaou (Les Inrocks.fr) "A la croisée des Balkans et de l’Italie du Sud, l’accordéoniste François Castiello embarque sa troupe dans un tourbillon punk secoué de rires de clarinette, de stridences de violon, de sifflets de flûte, de détonations de pétards et de chœurs jetés à la lune. La tarantelle, pour Lalala Napoli, c’est d’abord de l’énergie brute, un trépignement païen de vie bouffonne, gaie jusque dans la tragédie. On goûte aux transes d’Amore sole libertà à pleines dents, avec le sourire épanoui d’un Falstaff régalé."



F.-X.G (Libération) "À travers des classiques signés Renato Carsone ou Fabrizio De André et des compositions originales, le groupe réinvente l'héritage (flûtes celtes, guitare à reverb) avec enthousiasme et une part de la folie balkanique. "

Concert de l'orchestre Aria Place du Diamant 21h A l’occasion de la fête de la musique, l’Orchestre Aria se produira sur le kiosque de la Place du diamant le 21 juin à partir de 21h.

Au programme :



You raise me up du groupe irlando-norvégien Secret Garden

Antonin new world d’Anton DVORAC

Libertango d’Astor PIAZZOLA

Klezmer clarinet Clarinette solo Frédéric LERMINIAUX

Concerto d'amore de Jacob De HAAN

Orphée aux enfers de Jacques OFFENBACH

Les Gremlins de Jerry GOLDSMITH

Pirate des caraïbes de Klaus BADELT

Canta napule arr. Lorenzo BOCCI

Strauss bonbons de Johan STRAUSS

Farandole de BIZET

Venez fêter la musique au Palais Lantivy A l’occasion de la Fête de la Musique, mercredi 21 juin, un concert sera organisé à 18h30 dans les jardins du palais Lantivy, préfecture de Corse.

Un quatuor d’instruments à vent, composé d’artistes-enseignants du Conservatoire de Corse Henri Tomasi :



Marc POUGET, flûte traversière



Denys VIGNON, clarinette



Adrien LEDOUX, saxophone



Laurent LABBE, cor



jouera les œuvres suivantes :



- Quatuor n° 6 de Gioacchino Rossini

- Oblivion et Libertango d’Astor Piazzolla

- Danses villageoises de Francis Poulenc



Les personnes souhaitant participer à cet événement devront s’inscrire au préalable à l’adresse mail : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr avant mercredi 17h.



Un justificatif d’identité sera demandé à l’entrée.



