Le 16 janvier, le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts rouvre ses portes Après plusieurs mois de fermeture en raison du confinement imposé, le palais Fesch-musée des Beaux-Arts rouvre ses portes à partir de samedi 16 janvier dans le respect des recommandations sanitaires. L’occasion de découvrir la passionnante exposition temporaire « 10 ans d’acquisitions et de restaurations »





Un retour vers des richesses culturelles et pédagogiques… La réouverture attendue du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts permettra de mettre en avant la vie cachée du musée qui s’enrichit chaque année par des campagnes d’acquisition et de restauration. L’exposition temporaire « 10 ans d’acquisitions et de restaurations » à voir jusqu’en mai 2021 » pourra ainsi se découvrir ainsi que les collections permanentes. Le traitement de cette dernière, suite à la récente fermeture, a dû imposer une réouverture décalée celle-ci aura donc lieu samedi 16 janvier.



Selon Philippe Costamagna, directeur et conservateur du Palais Fesch « il y a la vie d’un musée que l'on voit, les expositions, les activités pédagogiques, l’organisation de visites… mais il y a aussi la vie cachée des collections », vous y retrouverez alors les acquisitions réalisées, découvrirez le résultat des campagnes de restauration, soit des œuvres dotées d’histoires passionnantes. Depuis le legs de la collection Fesch à Ajaccio en 1843 et l’ouverture du musée vers 1860, puis sa réouverture en 2010 suite à des travaux de modernisation, les collections publiques municipales n'ont cessé de s’enrichir grâce à des dons, des dépôts de l’État et des acquisitions régulières. Les opérations de restauration ont permis à des tableaux entreposés dans les réserves d'être enfin exposés pour la première fois à l’occasion de l’exposition temporaire. Le musée Fesch a pour principale mission de conserver, protéger, restaurer et étudier ses œuvres, mais aussi de valoriser et d’enrichir ses collections. Sur cette dernière décennie, plus de 500 œuvres (peintures, dessins, sculptures et photographies) ont ainsi fait leur entrée dans les collections.



Ce lieu culturel dispose de différents départements tels que celui de la peinture italienne qui compte la plus grande collection de primitifs italiens après celle du Louvre. Mais également le département de la peinture corse notamment renforcée par François et Marie-Jeanne Ollandini ainsi qu’un département dédié à Napoléon et à sa famille. Le Palais Fesch a eu à cœur de d’enrichir sa collection napoléonienne en vu de la création du futur musée Bonaparte à l’hôtel de ville.





​Les recommandations sanitaires Seulement 40 personnes seront autorisées à entrer au sein de l’établissement et le nombre sera susceptible d’augmenter de 20% en fonction des membres d’une même famille. Les visiteurs devront alors porter obligatoirement des masques ainsi que les enfants dès 11 ans.

Durant les visites les guides ne pourront établir que des groupes de 10 personnes et un marquage permettra de matérialiser les mesures de distanciation.

Au niveau de l’accueil et gestion des visiteurs, une signalétique sera alors mise en place pour que les circulations dans les couloirs soient coordonnées et les informations relatives à la prévention des gestes barrières seront rappelées à l’accueil.

Les visiteurs seront invités à utiliser le gel hydroalcoolique à disposition avant d’entrer dans l’enceinte du Palais Fesch et avant d’en sortir afin d’éviter les risques de propagation sur les poignées de portes.





Pour aller + loin



En vidéo et en quelques mots une présentation de l'exposition "2010-2020, 10 ANS D’ACQUISITIONS ET DE RESTAURATIONS AU PALAIS FESCH"

Accueil Envoyer à un ami Imprimer