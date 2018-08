Le 15 août à Ajaccio Ritruvate u prugrama di quist'annu par a festa di Santa Maria è a nascita di Napulione Bonaparte.

Retrouvez toutes les informations concernant la commémoration du 249ème anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte et fête de l’Assomption de la Vierge Marie, ainsi que celui de la soirée dans cet article.



Commémoration du 249ème anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte et fête de l’Assomption de la Vierge Marie



Programme :



10h00 Grand-messe en la Cathédrale Sainte Marie d'Ajaccio célébrée par Monseigneur Olivier De Germay, Evêque de Corse.



11h20 Départ du cortège, arrêt devant la Maison Bonaparte,

dépôt de gerbes devant les statues du Roi de Rome (rue St Charles) et du Premier Consul (place Foch),

Ravivage de la flamme de la Légion d'Honneur, minute de silence, interprétation de l'Ajaccienne par la musique municipale en

présence du 2ème régiment de la Garde Impériale de St Ghislain (Belgique), du 2ème régiment des Chasseurs à pied de la Garde

d’Ajaccio, du Service de Santé de la Grande Armée d’Ajaccio, des associations Danses Impériales (1er Empire), Empreintes

Impériales (Second Empire), Napoléon Ajaccio Méditerranée et de l’orchestre Aria.



11h30 Buffet place Foch.



18h00 Départ de la Procession traditionnelle - Cathédrale d’Ajaccio.



22h00 Feu d’artifice tiré au large de la plage Saint François, sonorisé sur tout le bord de mer jusqu'à la Place Miot.



22h30 Concert Jean-Charles Papi

Infos sécurité Afin d’optimiser les conditions de sécurité et d’assurer le bon déroulement de ces festivités, la Ville d’Ajaccio recommande à la population et aux automobilistes de favoriser le co-voiturage, d’emprunter l’itinéraire conseillé par les hauteurs de la ville, de respecter scrupuleusement le stationnement sur les zones et parcs autorisés, de veiller à laisser libres et sans entrave les voies de circulation réservées aux services de secours ainsi que les bornes incendies identifiées.

La vente, l'utilisation et le transport de pétards et de feux d'artifices sont interdits le mercredi 15 août 2018 jusqu'à la fin des cérémonies dans les artères suivantes :

Bd Lantivy, Pascal Rossini, Albert 1er et sur toutes les zones d’accueil public du feu d'artifice et des cérémonies officielles.

Infos stationnement & circulation Noctambus

Lignes 1, 2, 4, 5 et 7.



Navette Maritime

Ajaccio - Porticcio en 20 mn de 7h45 à 19h30 et une traversée à 23h00

Porticcio - Ajaccio en 20 mn de 8h15 à 20h00 et une traversée à 23h30



Parkings Ville d’Ajaccio

Parking des Quais : 250 places, accès par la rue Quai de la république (face parking CCI)

Parking Amirauté/Port Charles Ornano 100 places

Parking du Diamant : Entrée autorisée jusqu’à 18h45 et sortie à partir de 23h00



Pour consulter les informations concernant la circulation téléchargez le plan ci-dessous Plan 15 août 2018.pdf (1.86 Mo)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer