Le 15 août à Ajaccio A Ajaccio, le 15 août célèbre à la fois la Vierge Marie et la naissance de Napoléon. La messe donnée la matin en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption est suivie d'une procession dans les rues de la ville. En soirée, le feu d'artifice est suivi du concert gratuit du groupe Voce Ventu



Le 15 août est une fête chrétienne qui commémore la Vierge Marie. Célébrée dans la toute la Corse, elle l’est tout particulièrement à Ajaccio qui est placée sous la protection de la Vierge Marie. A 10h00, La messe sera célébrée par l'évêque de Corse, Mgr François-Xavier Bustillo en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption en présence de Monsieur le Maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, du 1er adjoint Alexandre Farina et des membres du conseil municipal.



S'en suivra, à 11h20, le dépôt de gerbe devant la maison natale de Napoléon Bonaparte au pied de la statue du Roi de Rome, puis place Foch du ravivage de la flamme de la Légion d'honneur. L'Ajaccienne sera jouée par l'orchestre de la musique municipale.

La procession traditionnelle se déroulera l'après-midi à partir de 18h00.



A 22h00, rendez-vous pour le feu d'artifice. Sonorisé, il sera tiré depuis le large de la plage Saint-François avant le concert gratuit du groupe Voce Ventu, à 22h30, sur la place du Diamant.





+ d'infos sur le site de l'Office de tourisme du Pays ajaccien :

LES SOIREES NAPOLEONIENNES





Pour vous permettre de profiter au mieux de votre soirée du 15 août, la Ville d'Ajaccio a mis en place un plan de stationnement, de circulation ainsi qu'un parking supplémentaire place Miot. ⬇️ Le 15 août 1769, nait à Ajaccio, Napoléon Bonaparte, futur empereur des Français. Chaque année, la Cité impériale fête sa naissance à travers un programme d'animations de plusieurs jours. Du 12 au 16 août, spectacles, conférences, danses, sont proposés.Pour vous permettre de profiter au mieux de votre soirée du 15 août, la Ville d'Ajaccio a mis en place un plan de stationnement, de circulation ainsi qu'un parking supplémentaire place Miot.

22-5178 Arrêté de circulation et stationnement du lundi 15 aout 2022.pdf (1.33 Mo)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer