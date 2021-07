Le 14 juillet à Ajaccio Eccu i fistività privisti pà u 14 di lugliu in Aiacciu

Découvrez l'ensemble des festivités prévues pour la célébration de la fête nationale. Prenez connaissance des consignes de sécurité, des parking à proximité et du plan de circulation.











Programme En Journée

Boulevard Pascal Rossini :



- 10h30 : Mise en place terminée des porte-drapeaux, des délégations d’associations d’anciens

combattants, des autorités civiles et militaires, des troupes et de la Musique municipale.



- Arrivée de Monsieur le Maire d’Ajaccio, des membres du Conseil municipal et des personnalités qui

l’accompagnent



- 11h00 : Arrivée boulevard Pascal Rossini de M. le préfet de Corse, accueilli par les

autorités et le directeur de l’ONACVG 2A



- Salut au drapeau



- Revue des troupes par les autorités militaires



- Remise de décorations



- Mise en place du défilé militaire vers 11h30



- Départ du défilé à pied suivi d’un défilé motorisé



- Monsieur le préfet de Corse et les personnalités qui l’accompagnent seront conviées par le directeur de l’ONACVG de la Corse-du-Sud à venir saluer les porte-drapeaux, les délégations d’associations d’anciens combattants et les chefs de services.



- Fin de la cérémonie vers 12h00.



En soirée

- Feu d'artifice tiré depuis le port Tino Rossi à 22h15

- Port du masque obligatoire







Consignes de sécurité - circulation et stationnement A l'occasion de la fête nationale du 14 juillet 2019 le stationnement sera interdit à partir du 12 juillet à 17h00 au jeudi 15 juillet à 20h00 :

Quai des Torpilleurs





Mercredi 14 juillet matin

Stationnement interdit à partir de 06h00 :

Boulevard Pascal Rossini entre l'avenue Eugène Macchini et la rue François Salini des deux côtés et sur le trottoir côté Lycée Fesch



Boulevard Marcaggi portion comprise entre le Bd Rossini et la rue Prosper Mérimée, des deux côtés.



Avenue du Docteur Ramaroni des deux côtés.



Stationnement interdit à partir de 10h00 :

Boulevard Lantivy

Boulevard Danielle Casanova

Rue Bonaparte

Rue Roi de Rome

Rue Forcioli Conti

Rue Sainte Claire

Rue des Bucherons

Rue Soeur Alphonse

Rue Notre Dame

Rue Zevaco Maire



Emplacements de stationnement réservés :

Avenue du Docteur Ramaroni

-Aux véhicules militaires : côté gauche, sens descendant

-Aux voitures des Grands Invalides de Guerre (G.I.G) et tous les véhicules participants au défilé : côté droit, sens descendant.

-Aux véhicules des officiels



Circulation interdite à partir de 09h00 et jusqu'après le défilé des troupes motorisées et à pieds :



Boulevard Pascal Rossini et boulevard Lantivy portion comprise entre l'avenue Eugène Macchini et le boulevard Pascal Rossini.



Avenue Docteur Ramaroni des deux côtés.



Rue Gabriel Peri

Boulevard Sylvestre Marcaggi sens descendant portion comprise entre la rue Gabriel Peri et le Bd Rossini.



Rue Prosper Merimée



Déviations :



- Les véhicules venant du Boulevard Albert1° en direction du Boulevard Pascal Rossini seront déviés, à leur arrivée à hauteur de la Clinique du Golfe, vers le Boulevard François Salini.



La jonction place Miot - place De Gaulle se fera par l'itineraire suivant : bd Francois Salini - boulevard Fred Scamaroni - rue Miss Campell - cours Grandval - cours Général Leclerc - Avenue de Paris



- Les véhicules venant de l'Avenue de Paris, et se dirigeant vers la route des Sanguinaires seront déviés, à leur arrivée à hauteur de l’Avenue du Docteur Ramaroni, vers le Cours Grandval et ce jusqu’ après le défilé des troupes motorisées et à pied.



La jonction place de Gaulle - place Miot se fera par l'itinéraire suivant : avenue de Paris - cours Grandval - cours Général Leclerc - boulevard Dominique Fabiani.



Circulation interdite aux poids lourds y compris les bus et cars de tourisme de 09h00 Et jusqu’ apres le feu d'artifice du soir boulevard Pascal Rossini.

Portion comprise entre le boulevard Madame Mère et l'avenue Eugène Macchini.



Déviations :

Les véhicules poids lourds venant du boulevard Albert 1° en direction du Boulevard Pascal Rossini seront déviés vers le boulevard Madame Mère.



Mercredi 14 juillet soir

Stationnement interdit à partir de 14H00 :

Le stationnement des véhicules sera formellement interdit et qualifié de gênant à partir de 14H00 et jusqu’à la fin du concert dans les artères ci après :



Avenue du premier consul

Avenue Serafini des 2 cotes

Quai Napoléon

Quai de la République

Quai l'Herminier

Boulevard roi Jerôme

portion comprise entre l’avenue Antoine Serafini et la rue Corbellini, des 2 cotes.

Avenue Ramaroni

Coté gauche sens descendant



Emplacements Réservés :



Quai Napoléon

Au droit de la place Foch

Les emplacements seront réservés aux véhicules des services de secours.



Avenue Ramaroni

Coté droit sens descendant

Les emplacements seront réservés aux véhicules des services de secours.



Circulation interdite à partir de 20H00 et jusqu’à la fin du feu d'artifice et à la levée du dispositif de sureté :



La circulation des véhicules sera formellement interdite dans les artères ci-après :



Boulevard Lantivy

Boulevard Danielle Casanova

Avenue Serafini des 2 Côtés

Rue Bonaparte

Avenue Du Premier Consul

Rue Roi De Rome

Rue Forcioli Conti

Rue Sainte Claire

Rue Des Bucherons

Rue Sœur Alphonse

Rue Notre Dame

Rue Pozzo Di Borgo

Rue Zevaco Maire

Quai Napoléon

Quai De La République

Quai L Herminier

Boulevard Roi Jerôme

Portion de la rue Corbellini à l'avenue Antoine Serafini



Déviations :

A partir de 19h45 jusqu’à la fin du feu d artifice, les véhicules circulant sur le Boulevard Pascal Rossini seront déviés à leur arrivée à hauteur du bar « LE LAMPARO » vers l’Avenue Eugène Macchini.



À partir de 19h45 jusqu’à la fin du du feu d artifice, les véhicules circulant sur Le boulevard Roi Jerôme seront déviés vers la rue Corbellini. 21-3171 FETE DU 14 JUILLET 2021.pdf (1.52 Mo)



Les parkings à proximité Parking de la CCI (Palais des Congrès) accessible en entrée jusqu'à 19h45, sortie possible dès la levée du dispositif de sureté vers 01h00.



Parking Diamant accessible en entrée et sortie.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer