Le 14 juillet à Ajaccio Retrouvez le programme de la cérémonie de célébration de la fête nationale du 14 juillet ainsi que le programme de la soirée et les infos circulation dans cet article.



Programme cérémonie du 14 juillet Boulevard Lantivy 1O H 3O Mise en place terminée des porte-drapeaux, des délégations associations d’anciens combattants, des autorités civiles et militaires, des troupes et de la musique municipale



Arrivée de Monsieur le -Maire d’Ajaccio, des membres du Conseil Municipal et des différentes personnalités.



11 H OO Arrivée Boulevard Pascal Rossini de Madame la Préfète de Corse accueillie par les autorités militaires et le Directeur de l’ONACVG 2A



Salut au drapeau



Madame la Préfète et le rang d’honneur, hormis le Général Commandant la région de Gendarmerie et le Délégué Militaire Départemental gagnent leur place en tribune officielle, accueilli par Monsieur le Directeur de l’ONACVG de la Corse du Sud



Revue des troupes par les autorités militaires

Remises de décorations



11 H 3O Mise en place pour le défilé militaire

Départ du défilé à pied suivi du défilé motorise



Madame la Préfète de Corse et les personnalités qui l’accompagnent

Conviés par M le Directeur de l’ONAC de la Corse du Sud à venir Saluer les porte-drapeaux, les délégations d’associations d’anciens Combattants et les chefs de service



12 H OO Fin de la cérémonie

Programme de la soirée 22h30 Feu d'artifice tiré au large du port de commerce Tino Rossi

23h00 Bal avec animation dj sur la place Foch

Infos Circulation

