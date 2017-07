Le 14 juillet à Ajaccio - Programme - circulation et stationnement Eccu i fistività privisti pà u 14 di lugliu in Aiacciu

Découvrez l'ensemble des festivités prévues pour la célébration de la fête nationale ainsi que les consignes de sécurité



Programme Défilé du 14 juillet :

10h30 : Mise en place terminée des porte-drapeaux, des délégations d’associations d’anciens

combattants, des autorités civiles et militaires, des troupes et de la Musique municipale.

- Arrivée de M. le maire d’Ajaccio, des membres du Conseil municipal et des personnalités qui l’accompagnent.

- 11h00 : Arrivée, boulevard Pascal Rossini, de M. le Préfet de Corse, accueilli par les autorités militaires et le directeur de l’ONACVG 2A qui constitue un rang d’honneur (uniquement Préfet, député-maire, élus de 1er rang, Général cdt région de gendarmerie et DMD2A)

- Salut au drapeau

- M. le Préfet et le rang d’honneur, hormis le Général commandant la région de gendarmerie et le Délégué militaire départemental, gagnent leur place en tribune officielle après avoir été accueillis par M. Jacques Vergellati, directeur de l’ONACVG de la Corse-du-Sud.

- Revue des troupes par les autorités militaires

- Remise de décorations

- Mise en place pour le défilé militaire vers 11h30

- Départ du défilé à pied suivi d’un défilé motorisé (présentation au micro des troupes en marche et en statique par un militaire de la DMD2A)

- M. le Préfet de Corse et les personnalités qui l’accompagnent sont conviés par M. le directeur de l’ONACVG de la Corse-du-Sud à venir saluer les porte-drapeaux, les délégations

d’associations d’anciens combattants et les chefs de services.

- Fin de la cérémonie vers 12h00.



- Feu d'artifice tiré depuis le port Tino Rossi à 22h30

-Concert des Casablanca Drivers à 23h00 Place Foch

Consignes de sécurité - circulation et stationnement A l’occasion des festivités du 14 juillet un important dispositif de sécurité sera déployé comportant des restrictions de circulation et de stationnement sur un périmètre important en cœur de ville à partir de 20h jusqu’à 1h.

Dans ce laps de temps aucun véhicule ne sera autorisé à quitter son emplacement de stationnement sur la zone sécurisée.

Afin de vous permettre d’accéder dans les meilleures conditions au lieu du tir du feu d’artifice nous vous recommandons d’anticiper votre accès au centre ville, de stationner en dehors de la zone sécurisée, de favoriser le co-voiturage et d’emprunter les itinéraires bis.

Veillez à respecter scrupuleusement le stationnement sur les zones et parc autorisés, de veiller à laisser libres et sans entrave les voies de circulation réservées aux services de secours ainsi que les bornes incendies identifiées.

ITINERAIRES BIS

par l’avenue Kennedy, avenue Moncey et rue Salicetti ou par l’avenue Beverini puis avenue de la Grande Armée, Casone et Bd Madame-Mère



CIRCULATION



La circulation des véhicules sera formellement interdite à partir de 9h et jusqu'après le défilé des troupes motorisées à pied : boulevard Pascal Rossini, rue Gabriel Peri, boulevard Sylvestre Marcaggi, rue Prosper Mérimée, avenue du docteur Ramaroni, boulevard Lantivy portion comprise entre l'avenue Eugène Macchini et le boulevard Pascal Rossini.

La circulation sera également interdite aux véhicules à partir de 20h00 jusqu'à la fin du concert 1h

Cours Napoléon Portion comprise entre la rue des trois Marie et le carrefour De Gaulle



Boulevard Roi Jérôme Portion comprise entre le Palais Fesch et l'Avenue Antoine Sérafini



Avenue de Paris portion comprise entre la rue du Général Campi et le carrefour De Gaulle



Avenue Eugène Macchini portion comprise entre le Boulevard Pascal Rossini et le carrefour De Gaulle



Boulevard Pascal Rossini portion comprise entre le rond point du Lamparo et le rond point de l'avenue Ramaroni



Rue Sergent Casalonga portion comprise entre la rue du Capitaine Livrelli et le cours Napoléon



Rue Lorenzo Vero, Rue Michel Ottavy, Rue Cardinal Fesch, Rue Sebastiani, Rue de l'Assomption, Quai l'Herminier, Avenue Antoine Serafini, Avenue du 1er Consul, Rue Bonaparte, Rue Notre Dame, Rue Zevaco Maire, Rue Pozzo Di Borgo, Boulevard Daniele Casanova, Boulevard Lantivy, Quai Napoléon, Quai de la République





Le matin la circulation sera interdite aux poids lourds y compris les bus et cars de tourisme de 9h00 et jusqu'après le défilé des troupes motorisées et à pieds : Boulevard Pascal Rossini, portion comprise entre le boulevard Madame Mère et l’Avenue Eugène Macchini

Déviations :

Les véhicules poids lourds venant du Boulevard Albert 1er en direction du Boulevard Pascal Rossini seront déviés vers le Boulevard Madame Mère.



La circulation sera interdite à partir de 20h00 jusqu'à la fin du concert aux poids lourds y compris les bus et cars de tourisme





Déviations à partir de 20h jusqu'à la fin du concert :



Les véhicules poids lourds venants du Boulevard Albert 1er en direction du Boulevard Pascal Rossini seront déviés vers le Boulevard Madame Mère et ceux venant du Cours Napoléon seront déviés par la rue Frédiani.



Les autres véhicules circulant sur le Boulevard Pascal Rossini seront déviés vers l'avenue du Docteur Barthélémy Ramaroni, ceux circulant sur le Boulevard Roi Jérôme seront déviés vers le Quai l'Herminier, et ceux circulant sur le cours Napoléon seront déviés par la rue des trois Marie.

STATIONNEMENT INTERDIT



Le stationnement des véhicules sera formellement interdit et qualifié de gênant à partir de 6h le 14 juillet jusqu'après le défilé des troupes : boulevard Pascal Rossini portion comprise entre l'avenue Eugène Macchini et la rue François Salini des 2 côtés, sur le trottoir côté Lycée Fesch, avenue Eugène Macchini portion comprise entre le rond-point du bd Lantivy jusqu'à la rue Roi de Rome côté droit.



Le stationnement des véhicules sera formellement interdit et qualifié de gênant à partir de 15h le 14 juillet jusqu'à la fin du concert : Quai Napoléon et quai de la République



Le stationnement des véhicules sera formellement interdit et qualifié de gênant de part et d'autre de la chaussée à partir de 15h le 14 juillet jusqu'au 15 juillet 3h : avenue Antoine Serafini.





Emplacements réservés

Le stationnement sera interdit à compter du jeudi 13 juillet à partir de 06h30 jusqu'au samedi 15 juillet à 06h00 :

Cours Napoléon, avant la rue des trois Marie, sur les deux derniers emplacements côté gauche du cours, en direction du carrefour De Gaulle,

Boulevard Roi Jérôme à hauteur de la porte cochère du Palais Fesch sur les deux premiers emplacements côté du Boulevard

Avenue de Paris, sur les deux derniers emplacements avant la rue du Général Campi

Boulevard Lantivy, sur les deux premiers emplacements, côtés gauche sens circulation

Place Foch et quai Napoléon pour services de secours



Pour plus d'informations consultez les arrêtés téléchargeables en cliquant sur les pièces jointe ci-dessous



Pour plus d'informations consultez les arrêtés téléchargeables en cliquant sur les pièces jointe ci-dessous











17-2971 cérémonies du 14 juillet (98.53 Ko)

17-2731 cérémonies du 14 Juillet.pdf (1.54 Mo)



Transports et Parkings Infos Bus Muvitarra :

De 9h00 à 13h00

En raison du défilé se déroulant Bd Pascal Rossini les lignes 1 & 3 feront terminus Gare CFC (par la rue Frédiani)

La ligne 4 en revenant de l'hôpital rejoindra le Cours Napoléon par la rue Sergent Casalonga

Les lignes 2 & 7 seront déviées par Casone-Grandval-Avenue de Paris à l'aller et au retour.

La ligne 5 sera déviée par Casone-Grandval à l'aller et au retour, le retournement se faisant à la Gare CFC (Par Cours Napoléon)



De 20h00 à 01h00

En Raison du feu d'artifice, se déroulant Place Foch, le Cours Napoléon sera fermé à la circulation.

La ligne 1 fera son terminus Gare CFC

La ligne 2 rejoindra les Crêtes par Beverini-Empereur-Casone à l'aller et au retour

La ligne 4 rejoindra l'Hôpital par Beverini à l'aller et au retour

La ligne 5 sera déviée par Casone-Grandval pour rejoindre Ramaroni

La ligne 7 partira de Loreto vers Empereur-Casone-Grandval pour rejoindre Ramaroni

Le retour vers Loreto se fera par le front de mer et le Bd Mme Mère



Noctambus de 20h à minuit sur les lignes 1,2,4,5 et 7



Infos Parkings :

Parkings de l’Amirauté, Port Charles Ornano, Marconajo ouverts

Restrictions d’horaires sur Parkings des quais et de la CCI port Tino Rossi : fermés à partir de 20h sortie impossible jusqu’à 1h.

Parking du Diamant : fermé à partir de 20h, sorties autorisées.





