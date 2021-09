Lancement du Service Bibliobus dans les quartiers A reta di i bibbitechi è di i mediatechi di a Cità d'Aiacciu apri un nuvellu sirviziu ind'i quartieri : u "bibliobus"

A compter du lundi 4 octobre prochain, le réseau des bibliothèques et médiathèques de la Ville d'Ajaccio se dote d'un nouveau service de Bibliobus.



6 quartiers de la Ville seront desservis de façon hebdomadaire : le Vazzio, Pietralba, les Salines, Bodiccione, Place Miot et la Résidence des Iles :



• Lundi

9h – 11h : Résidence des Îles – Terre plein après le Beau Rivage

14h – 16h : Place Miot – Devant le manège



• Mercredi

9h - 11h : Vazzio – Aire de jeu

14h - 16h : Pietralba – Terre-plein, rue Martin Borgomano



• Vendredi

9h - 11h : Bodiccione – Terre plein face au Claral

14h - 16h : Salines - Place Jean Casile



Pendant la fermeture pour cause de travaux de la médiathèque Sampiero et avant l'ouverture de la structure relais, nous proposons aux usagers du centre-ville un arrêt provisoire supplémentaire place Campinchi, Halle du marché :

• Mardi et jeudi

15h30 – 17h : marché couvert



Dans le respect des gestes barrières.

Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements au 04.95.51.13.00



