Lancement des inscriptions au Recyla Raid spécial Mezu Mare I scrizzioni pà u Recyla Raid annant'à Mezu Mari sò aparti

Le Grand Site est heureux de vous annoncer le lancement des inscriptions au Recycla Raid spécial Mezu Mare qui aura lieu le Samedi 5 janvier 2019 !



Le Recycla Raid est une épreuve sportive non compétitrice à but environnemental. Elle consiste à effectuer un parcours défini le long du littoral, sur le rivage ou dans l’eau, tout en ramassant des déchets. Le principe de cette épreuve éco-citoyenne est de sensibiliser petits et grands aux déchets éparpillés en pleine nature et sur le littoral. Qui peut y participer ? Tout le monde ! Y compris les enfants accompagnés d’un parent. Comment participer ? Les participants s’inscrivent gratuitement sur le site le 19 décembre en tant que marcheur, plongeur sous-marin ou kayakiste. Les participants s’inscrivent gratuitement sur le site https://krono.corsica/ avanten tant que marcheur, plongeur sous-marin ou kayakiste. Le jour J, rendez-vous à 8h à la maison du Grand Site pour un départ en bateau hybride vers l’île de Mezu Mare à 8h30. Arrivées sur place, les équipes se repartiront sur les zones de ramassage selon la difficulté choisie. Le matériel de nettoyage nécessaire (gants, sacs poubelles) sera disponible à chaque point de collecte ainsi qu’un ravitaillement en eau et un en cas. Entre 12h et 12h30, chemin inverse ! Tout le monde regagne le débarcadère de Mezu Mare pour une arrivée à la Parata vers 13h, suivie d’un pique-nique offert aux participants par le Syndicat mixte du Grand Site. Vous cherchez une bonne résolution pour 2019 ? Ou bien une activité physique à réaliser en famille ou entre amis pour une bonne cause ? N’hésitez plus ! Venez vous inscrire ! https://krono.corsica/calendrier.php?id_course=590 A très bientôt sur le Grand Site !

