Lancement de la "Saison Printanière" dimanche 12 mars à la Citadelle Sous le signe du partage et de l’exploration, cet événement festif sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des artisans/commerçants insulaires talentueux, se diversifiant chacun dans leur domaine d’activité.



Pour l’occasion, les commerçants ont mis en place une loterie commune à travers laquelle chacun d’entre eux proposera un lot ; au total 5 lots de qualité d'une valeur cumulée de 627€ vous seront offerts pour vous donner le sourire.



C’est avec l’appui de la Maison du Projet, lieu de partage, de médiation, d'information, de concertation, que les commerçants entameront cette nouvelle saison 2023.



Rendez-vous dimanche 12 mars à partir de 9h à la Citadelle Miollis.



C'est aussi l'occasion de découvrir la nouvelle Ghinghetta Aiaccina de la Citadelle qui vous invite elle aussi, ce dimanche, à partager un moment convivial tout en dégustant des produits de qualité autour d'un concert de musique live orchestré par "Maï".



Ouverture à partir de 9h début du musique live à 12h.



A Ghinghetta Aiaccina c'est le projet de deux ajacciens d’une trentaine d’années qui se lancent dans une toute nouvelle aventure suite à un appel à candidature de la SPL AMETARRA et de la ville d'Ajaccio :



Laurent, gérant d’une épicerie bio au sein de la halle gourmande et Silanu ancien barista pour un torréfacteur local. Leur rencontre s’est établie au marché d’Ajaccio.



La guinguette propose une cuisine de saison accompagnée de vins et bières corses grâce à un approvisionnement en circuit court qui garantissant des produits frais et de qualité.



Retrouvez plus d'infos dans le communiqué de presse en téléchargement. CP 2023 - 12 mars.pdf (8.34 Mo)



