Lancement de l’étude socio-économique du projet Compétitivité et Innovation des Entreprises des Villes Portuaires Cunfarenza di stampa pà lancià u prughjettu CIEVP trà a Cità d'Aiacciu è l'università di Corsica

Mieux connaitre les attentes, notamment dans le domaine commercial, des Ajacciens et des touristes fréquentant notre centre-ville. C'est le sujet de l'enquête socio-économiques élaborée par la Ville d’Ajaccio et le laboratoire CNRS Lisa de l’Université de Corse qui sera diffusée jusqu’au mois de septembre dans les villes portuaires partenaires du projet CIEVP.

Les publics cibles de ces enquêtes sont : les touristes de la zone de coopération mais aussi l’ensemble de la population qui accèdent quotidiennement ou périodiquement au centre-ville à des fins professionnelles ou personnelles (personnes exerçant une activité professionnelle en centre-ville ; étudiants; résidents du centre-ville ; personnes intéressées à consommer en centre-ville….).



" Il s'agit de participer activement à la redynamisation du centre-ville ", a souligné Christian Balzano, délégué municipal en charge des halles et marchés, du commerce et de l'artisanat à l'occasion du lancement ce mardi de l’enquête que la Ville et l’université de Corse vont mener durant tout l’été afin de mieux connaitre les attentes, notamment dans le domaine commercial, des Ajacciens et des touristes fréquentant notre centre-ville.



Le lancement de la collecte des données sur la zone de coopération est prévu à la mi-juin 2017. Trois ambassadeurs du projet CIEVP recrutés par l’Université de Corse seront dédiés spécifiquement à la collecte des données auprès des touristes et des résidents en centre-ville durant toute la saison estivale (ils seront identifiables par des t-shirt réalisés spécialement). Le questionnaire sera également accessible depuis l’espace information de l’OIT sur bornes numériques, sur les sites internet de la Ville d’Ajaccio et de l’OIT. L’information concernant l’existence de cette enquête sera également largement et régulièrement relayée sur les réseaux sociaux, ainsi que sur les panneaux d’information numériques situés en entrée d’Ajaccio, afin de mobiliser un public le plus large possible et d’accroître potentiellement l’échantillon des personnes interrogées. Il est à noter que le caractère transfrontalier du projet implique que le questionnaire soit constitué d’une partie tronc commun, et d’une partie spécifique à chaque territoire ; Concernant Ajaccio, cette partie spécifique permettra de recueillir des informations quant aux attentes particulières en matière d’offre commerciale de centre-ville, et ainsi de disposer d’éléments objectifs pour construire les parcours commerciaux et le plan d’actions local à venir.



A échéance d’octobre 2017, le laboratoire Lisa de l’Université de Corse, après avoir consolider l’ensemble des données collectées, finalisera le rendu de l’étude socio-économique de la zone de coopération. Chaque Ville sera amenée sur la base de ce rendu et de diverses concertations adaptées à la spécificité de son propre territoire, à établir un plan d’actions local. Les autres Villes partenaires du projet CIEVP s’inscriront également dans cette même démarche. Les 5 plans d’actions locaux établis, constitueront les bases d’actions pilotes qui seront mises en oeuvre au cours de l’année 2018 dans chacune des Villes partenaires, mais aussi d’un plan d’actions transfrontalier finalisé par le laboratoire LISA de l’Université de Corse, susceptible d’être le socle d’un projet de coopération futur entre les différents acteurs institutionnels impliqués dans le projet CIEVP.



" Ce projet ne constitue que l’une des actions menées par la Ville en faveur du renforcement de l’attractivité et de la visibilité de son centre-ville, a rappelé Christian Balzano. Il s’inscrit dans la même logique que les projets d’aménagements présentés ces dernières semaines par le député-maire d’Ajaccio. Je pense tout particulièrement au projet de halle des marchés de la place Campinchi, dont les premiers travaux ont débuté il y a quelques jours. Il est également un des premiers résultats de la politique active menée depuis maintenant deux ans par la Ville d’Ajaccio pour mobiliser des fonds européens pour la réalisation de ces projets. Dans le cadre de celui qui nous réunit aujourd’hui, la Ville d’Ajaccio en est le chef de file. Il s'agit d'une première dans ce type de programme. Cette volonté nouvelle va nous permettre de mobiliser ainsi des sources de financement important, pour lesquels la Ville d’Ajaccio est restée pendant de longues années absentes de la liste des bénéficiaires au niveau régional."

Pour plus d'informations veuillez consulter le dossier de presse ci-dessous DP Conférence de presse CIEVP 2017.pdf (425.7 Ko)





