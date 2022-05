Lancement de l'appel à candidature pour la Guinguette de la Citadelle

La spl Ametarra lance un appel à candidature permettant l’exploitation di A GHINGHETTA DI A CITADELLA entre juin et octobre 2022.



Dans le cadre du projet d’activation culturelle, artistique, économique et social "hè viva", qui s’inscrit dans une démarche d’urbanisme transitoire, certains espaces de la citadelle sont ouverts au public et animés.







L’équipe projet a lancé un appel d’offres adressé à des architectes designers pour l'aménagement extérieur d’un point de restauration rapide, de type guinguette, afin de créer un espace dédié à la détente et aux rencontres au sein du site. Cet espace sera indiqué dans la nouvelle signalétique du site et fera partie intégrante de la vie quotidienne de la citadelle.

L’objet du présent appel à candidatures est l’exploitation de cette guinguette.

La Guinguette a été pensée comme un lieu de détente et de convivialité avec pour objectif de

dynamiser et d’accroître la fréquentation des habitants sur le site. Il s’intégrera à la programmation de l’activation de la saison 2022 et sera un lieu incontournable des évènements qui s’y dérouleront.

​Pour candidater il vous suffit de télécharger le dossier de candidature et de le renvoyer avant le 19 mai 2022 à 12h00 à l'adresse suivante :

diane.lambruschini@ametarra.fr ou ametarra@ametarra.fr

Retrouvez le dossier en téléchargement par ici CDC_A GHINGHETTA_CITADELLA.pdf (476.43 Ko)



