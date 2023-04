"Ladaniva" en concert jeudi 6 avril à 20h30 à l'Espace Diamant Un invitu à u viaghju cù "Ladaniva" in cuncertu u ghjovi u 6 d'aprili à 8 ori è mezu à u Spaziu Diamanti.



Une invitation au voyage !



Du chant, des percussions, de la guitare et de la trompette, le ré-sultat de cette décoction est un cocktail festif, dansant, irrésistible. Ladaniva a un parcours atypique. Ils sont célèbres d’abord grâce à leurs clips, le premier Vay Aman, qui a accumulé 9 millions de vues, puis par des lives filmés pour les radios ou les festivals condamnés au numérique.Le groupe est né juste avant le premier confinement, ils ont donc construit leur image avant de connaître la scène en 2021. Ladaniva est un charmant concentré de fraîcheur et de joie de vivre, ce soleil qui nous manque tant.Production Dyonisac TourBilletterie https://espacediamant-ajaccio.notre-billetterie.fr/billets?kld=2223

Avec en 1ère Partie la géniale Mila Auguste Mila Auguste est une chanteuse auteur compositeur originaire de Corse du sud, elle orchestre la rencontre entre une pop lumineuse, une électro classieuse et des textes qui ont l’élégance du désespoir, la situant ainsi au centre d’une carte musicale dont les points cardinaux auraient pour noms Harry Styles, James Blake, Frank Ocean ou encore William Sheller....



Après 2 EP remarqués, ces collaborations avec l’éditrice Jessi Lumbroso (Christine and the Queens ) chez Remark Records, le tourneur Thierry SucTs3, et les premières parties de Zazie, l’artiste revient avec 3 singles et un EP prévu pour le printemps 2023.

