La ville d'Ajaccio recherche des Papys et Mamys prudence Depuis 2012 la Ville d’Ajaccio emploie des « Papys Mamys Prudence ». Il s’agit de retraités qui assurent la surveillance des abords des établissements scolaires.



Ainsi tous les jours (de 8h15 à 8h45, de 11h15 à 11h45, de 13h15 à 13h45, et de 16h15 à 16h45), ces retraités assurent la sécurité des enfants devant de nombreuses écoles de la Ville.



Ces personnes sont rattachées fonctionnellement à la Police Municipale, à qui elles devront signaler la moindre difficulté et rendre compte de leur mission.





Pour la rentrée 2019/2020 nous recherchons des retraités(e) pour assurer la sécurité devant une ou plusieurs Écoles



Les critères pour devenir « Papy Mamy Prudence » sont simples : Être retraité(e)

Être âgé(e) de moins de 75 ans

Être apte à exercer une activité professionnelle (Certificat médical à l’appui)

Pour 2 heures par jour, le défraiement est de 257 euros net. Une somme qui, aussi modique soit-elle, permet à ces retraités d’arrondir leur fin de mois.

Si vous connaissez des personnes, dans votre entourage, intéressées par ce poste, elles peuvent adresser leur candidature à M. Le Maire à l’adresse suivante :

Mairie D’Ajaccio

Direction des Ressources Humaines

Avenue Antoine Serafini

BP 412

