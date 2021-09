La semaine européenne de la mobilité

Afin de faciliter la pratique du vélo et de favoriser l’utilisation du vélo à Ajaccio, la Ville d’Ajaccio a installé des signalétiques de circulation nouvelles sur le territoire.



Les aménagements réalisés en faveur de l’usage du vélo en ville.



A l’occasion de cette manifestation de nouveaux aménagements en faveur de l’usage du vélo en ville sont proposés en plus de ceux déjà existants. Les orientations fortes en matière de promotion des mobilités douces déclinées dans le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la Capa se sont déjà concrétisées par des aménagements en faveur du vélo : piste cyclable quai des torpilleurs, avenue Maréchal Juin, quartier des Cannes et des Salines, l'itinéraire Intense (programme européen) ou encore la pose d’arceaux en faveur des vélos sur le territoire communal.



LES SAS VELO

Il s'agit d'espaces réservés aux vélos devant un feu tricolore.

Il permet aux cyclistes :

la facilité des manœuvres pour tourner à gauche,

de ne pas respirer les pots d’échappement,

de mettre le cyclise en sécurité en le rendant plus visibles pour les automobilistes

de démarrer au feu vert devant les véhicules.

Où sont-ils installés ?

En plus de celui réalisé au carrefour du Diamant, les nouveaux Sas vélo sont proposés aux carrefours suivants :

CARREFOUR DU COURS PRINCE IMPERIAL ET DE L’AVENUE MARECHAL JUIN

CARREFOUR DE L’AVENUE MARECHAL JUIN ET DE LA RUE FRANCOIS PIETRI

CARREFOUR DE LA RUE DELL PELLEGRINO ET DU COURS NAPOLEON

CARREFOUR DE L’AVENUE PRESIDENT KENNEDY ET DU BOULEVARD DOMINIQUE PAOLI

CARREFOUR DE L’AVENUE BEVERINI ET DU COURS NAPOLEON

RAPPEL

Il est à noter que le code de route prévoit des sanctions pour les automobilistes qui ne respecteraient pas l’intégrité des sas vélos lors du stationnement au feu rouge.



LE CÉDEZ-LE-PASSAGE CYCLISTE

Qu’est-ce-que c’est ? Nouveau sur Ajaccio, il s’agit d’un petit panneau triangulaire positionné aux feux rouges composé d’une ou plusieurs flèches jaunes avec un cycliste.

Nouveau sur Ajaccio, il s’agit d’un petit panneau triangulaire positionné aux feux rouges composé d’une ou plusieurs flèches jaunes avec un cycliste. Comment ça fonctionne ? Le feu est rouge, le cycliste peut passer le rouge dans la direction indiquée par la flèche jaune située sur le panneau. Cette action est interdite pour les trottinettes !

Le feu est rouge, le cycliste peut passer le rouge dans la direction indiquée par la flèche jaune située sur le panneau. Cette action est interdite pour les trottinettes ! Attention, le cycliste n’est pas prioritaire, il doit céder le passage aux autres usagers, piétons et voitures.

À quoi ça sert ? En évitant des arrêts répétés, cette mesure facilite la circulation du cycliste.



Où sont-ils installés ? :

CARREFOUR DU COURS PRINCE IMPERIAL ET DE L’AVENUE MARECHAL JUIN

CARREFOUR DU COURS JEAN NICOLI ET DE L’AVENUE DE CANDIA

CARREFOUR DU COURS NAPOLEON ET DE L’AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY

CARREFOUR DE L’AVENUE MARECHAL JUIN ET DE LA RUE FRANCOIS PIETRI



Il est à noter que sur ces quatre carrefours, seul le tourne à droite est autorisé.



A VENIR

Ces actions constituent la déclinaison des orientations retenues en faveur de la promotion du vélo qui continueront à se traduire dans les prochains mois par :

La réalisation de nouvelles piste cyclable (Boulevard Charles Bonaparte notamment) ;

L’aménagement avec ces équipements de nouveaux carrefours ne présentant pas de difficultés particulières en terme de sécurité routière ;