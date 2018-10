« La semaine du goût » à la médiathèque Sampiero Du 08 au 14 octobre 2018 Cette année, le réseau des médiathèques de la ville d’Ajaccio met à l’honneur les vins et la gastronomie Corses en présentant des personnalités dans ce domaine.











Au programme Du 08 au 14 octobre : une exposition sur les vins corses avec les sublimes photographies tirées du livre « le Vin Corse», de Jean Harixcalde, photographe de studio et de reportage, publié aux éditions Héloïse d’Ormesson et primé Cook book Award meilleures photographies de vins et spiritueux de France (2005). Du 08 au 14 octobre : présentation d’une sélection d’ouvrages sur la gastronomie corse 08 octobre à 18h : conférence dégustation sur le Vin Corse de Nicolas Stromboni œnologue, meilleur caviste de France (octobre 2010), auteur « du Pain, du Vin, des Oursins » . Dégustation de vins savamment choisies par M. Stromboni et servis par deux jeunes sommeliers pendant la conférence. Mercredi 10 octobre à 14h : atelier pour enfant « découverte des sens » : cet atelier proposera au jeune public d’identifier les aliments par le biais de l’odorat, le toucher, et bien sûr le goût. Mercredi 10 octobre à 15h30 : dédicace du livre de cuisine « Manghjà Inseme » de Marina Raibaldi, journaliste et présentatrice de l’émission , diffusé sur France 3 Corse Via Stella.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer