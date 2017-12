La rue Bonardi réouverte

A stretta Bonardi hà da essa aparta à a circulazioni in u quartieru di i canni

Dans le cadre du programme de renouvellement urbain du quartier des Cannes, les travaux de finition se terminent rue Bonardi. La circulation y sera rétablie demain vendredi 22 décembre en fin d'après-midi et l'accès aux immeubles et commerces reprendra son cours normal. Nous tenons à remercier les commerçants et les riverains pour leur collaboration et leur compréhension.