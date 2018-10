La rentrée des centres sociaux et maisons de quartier de la Ville Eccu a riintrata di i centri suciali è di i casi di quartieru di a cità

Une nouvelle année commence pour les centres sociaux



Une nouvelle rentrée pour la Maison de Quartier des Cannes et les centres sociaux des Salines et Saint Jean qui accueilleront un large public de "7 à 77 ans", et plus encore, en quête d'activités diverses et moments de partage.



Les centres sociaux sont munis d'équipes d'animateurs et d'agents administratifs au service du public.



Dans chaque structure, du sport, de la culture, des évènements sont proposés aux adhérents, mais aussi un accueil dédié à l'aide aux démarches administratives, des permanences d'assistantes sociales de secteur (CIAS), de l'accompagnement scolaire (primaire et collège), un ALSH (Accueil de Loisirs) tous les mercredi et pendants les vacances scolaires, des activités seniors, adultes, intergénérationnelles et en famille, des fêtes de quartier...



Tout au long de l'année, les centres sociaux participent à l'organisation d'évènements tels que "Urban Foot", "le Rallye Scolaire", les "Week-end Aventure Ados" avec la Direction des Sports, "la Bourse au Permis", "Ajaccio à travers le Temps", "la Fête du Jeu", "le Marché des Jeunes" avec le CIAS, diverses actions de préventions et caritatives, etc...



Tout un panel d'activités que nous vous invitions à découvrir sur www.ajaccio.fr, rubrique "centres sociaux" dans laquelle vous pourrez télécharger les programmes d'activités annuels adultes/enfants, des mercredis et vacances scolaires, permanences associatives et institutionnelles.









