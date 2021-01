La relance commerciale et artisanale, une stratégie majeure Incù a crisa sanitaria di a Covid-19, a Cità d'Aiacciu hà vulsutu una strategia maiò da aiutà i cumircianti è l'artisgiani

La crise de la Covid-19 affecte lourdement les commerçants et les artisans. Pour parer à l'urgence, la Ville d'Ajaccio a déployé une série de mesures afin de soutenir cette économie locale de proximité. La relance et, sans doute, la reconstruction de ce secteur déjà fragilisé est en effet un sujet qui revêt une importance capitale pour la Ville d’Ajaccio qui a fait de l’activité commerciale un des axes stratégiques majeurs de la politique de Laurent Marcangeli depuis son premier mandat.



Dans cette rubrique dédiée au commerce et à l'artisanat sont présentées une partie de ces actions menées par la Ville et celles en préparation. Les professionnels pourront également trouver dans l'onglet "Navigation" les mesures d'aides nationales aux entreprises pour en bénéficier, un guide pour accompagner le développement des commerces vers la numérisation ou encore les attestations de déplacements.



Pour la Ville d’Ajaccio la gestion de la crise sanitaire s’inscrit également dans les actions mises en œuvre et à venir en soutien au tissu commercial et artisanal de proximité. La relance et, sans doute, la reconstruction des activités commerciales est en effet un sujet qui revêt une importance capitale pour la Ville d’Ajaccio qui a fait de l’activité commerciale un des axes stratégiques majeurs de sa politique. « C’est une évidence pour la municipalité qui a construit depuis plusieurs années une stratégie ambitieuse de revitalisation de son cœur de ville, notamment en figurant parmi les premières villes de France à signer avec l’Etat une convention Action Cœur de Ville », a toujours souligné le premier adjoint délégué au dynamisme commercial et artisanal.



Attachée au poumon économique local qui fait l’identité ajaccienne, la Ville n’envisage pas seulement répondre aux demandes et d’apporter des réponses urgentes, mais de réduire l’impact de la crise sanitaire sur l’économie locale en multipliant des actions de relances adaptées aux besoins et au contexte. Gratuité du stationnement, abattement de la TLPE, exonération partielle de la taxe d’occupation sur le domaine public, création d’une rubrique dédiée aux commerces sur le site de la Ville (infos utiles sur les aides économiques, mise en valeur des enseignes), et sur les réseaux sociaux, réalisation d’un diagnostic pour la réalisation d’une stratégie d’attractivité commerciale propre au centre-ville et au territoire… à ces actions déployées en 2020 viendront s’ajouter des mesures complémentaires dont la mise en place d’un fonds de modernisation des activités commerciales et artisanales, la création d’un observatoire et d’un Office du Commerce et de l’Artisanat en charge de la mise en œuvre des actions d’animation commerciale… « Être présente, être réactive, la Ville continuera d'engager des actions afin d'actionner des dispositifs nationaux et pour anticiper également les effets à retardements encore inconnus sur les activités économiques », pour le premier adjoint, il s'agit en effet de voir plus loin.

