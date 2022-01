La reconquête du Casone Visita di u cantieru di l'accunciamentu di a piazza di u Casoni

L'aménagement, voire la restauration globale, du Casone se poursuit. Une visite de chantier avec les différents services de la Ville, les entreprises intervenantes et l'élue à l'excellence environnementale a permis ce mercredi 26 janvier de réaliser un point d'étape de cette opération d'embellissement essentielle



Place et lieu de vie emblématique d'Ajaccio, le Casone nécessitait de retrouver de sa superbe. Et ce n'était pas une mince affaire. Celle-ci a débutée en 2019 mue par la volonté politique de valoriser le patrimoine naturel ajaccien et d'apporter des îlots verts urbains plus conséquents. Plus d'arbres, plus de végétaux, un aménagement paysager dessiné pour évoquer l'héritage napoléonien, une restructuration complète et un agencement plus cohérent en fonction des différents usages... Le théâtre de verdure invitent de nouvelles perspectives pour les nouvelles générations des enfants de la grotte.

Essences du maquis La thématique napoléonienne se lit dans l'aménagement paysagers et les couleurs choisies. La partie basse présente un agencement ordonné, rectiligne façon jardin à la française, qui évoque la période militaire du jeune Bonaparte, son avenir. Tandis que la partie haute derrière la statue édifié en 1935, représente son enfance, le maquis, les essences corses. Le visiteur ou le sportif peut désormais cheminer le long d'une promenade remise en état, au cœur d'une végétation que l'on en vient à redécouvrir à cet endroit. Oliviers, romarins, cistes, myrtes, chênes... Le végétal existant a été mis en valeur, rosiers rouges communs, hibiscus... des plantes rares au milieu de plantes sauvages.

Une nouvelle expérience Les entreprises réalisent actuellement des allées en béton désactivé dans les tons ocre et rosé. Composé de gravillons et sable, le revêtement offre un aspect décoratif tout en étant aussi résistant que le béton classique pour permettre la circulation encadrée des véhicules techniques lors des spectacles. Des bornes lumineuses vont bientôt être installées ainsi que des bancs en granit et une fontaine de type table d'eau.



La fameuse "grotte Napoléon", là où dit-on Napoléon enfant aimait se réfugier va bénéficier d'un mise en valeur en lumière. De quoi profiter plus encore de cette place ajaccienne. Une nouvelle expérience s'offre aux Ajacciens.

En chiffres 800 arbustes 26 arbres

