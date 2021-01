La protection Civile de Corse lance sa campagne de recrutement A prutizzioni civili di Corsica lampa a so campagna da ricrutà talenti è cumpetenzi

Tous les talents et compétences sont bienvenus ainsi que toutes personnes qui souhaitent développer des compétences de secourisme et entraide.





Faire face aux demandes de missions grandissantes dues au COVID 19, mais pas que. La Protection Civile de Corse communique :



« Forte de ses 32.000 bénévoles sur tout le territoire et dévouée au service des autres, la Protection Civile de Corse, association de secourisme agréée de sécurité civile et par le ministère de l’intérieur lance, pour 2021, sa nouvelle campagne de recrutement.

Notre engagement citoyen nous porte vers l’aide, le secours, la formation.

Une nouvelle année d’engagement commence pour nous tous.

Vous souhaitez donner un peu… beaucoup de temps, de vous… ?

Vous souhaitez vous enrichir ? Vivre une aventure humaine nouvelle ?

REJOIGNEZ-NOUS AU SERVICE DES AUTRES !

Que vous soyez novice ou expérimenté, tous les talents et compétences sont les bienvenus.

Nos bénévoles assurent votre formation dans la bonne humeur.

Osez, n’hésitez plus…, on vous attend.

Ensemble, Partageons nos valeurs, Partageons nos talents »



Pour en savoir plus sur nous et nos missions retrouvez nous sur :

www.protection-civile-de-corse.org

06-73-43-69-20 – 06-44-01-94-44

