La piscine des Salines prend le nom de Jean-Nicolas Cecconi

La piscine des Salines porte désormais le nom de Jean-Nicolas Cecconi. La cérémonie en hommage au responsable des structures nautiques de la Ville d’Ajaccio disparu en février 2020 s’est déroulée ce samedi matin en présence de sa compagne Isabelle Parodin, de ses parents, de son frère, José et de nombre de ses amis et anciens collègues.



Chef du service nautique, Jean-Nicolas Cecconi est entré à la mairie d'Ajaccio en 1985 en tant que maître-nageur et nombre d'Ajacciens petits et grands se souviennent de lui comme d'un homme généreux et passionné par son travail. Président délégué de la Ligue corse de natation, membre du GFCA Natation, Jean-Nicolas a consacré sa vie à la pratique et au développement de sa discipline.



DANS L'HISTOIRE D'AJACCIO

« C’est un honneur pour moi de me trouver ici parmi vous pour offrir à la piscine des Saline un nom qui fait l'unanimité, a déclaré Stéphane Vannucci, adjoint délégué aux sports devant une assemblée nombreuse. Cette cérémonie est un jour particulier, en baptisant la piscine des Salines, la Ville inscrit le nom de Jean-Nicolas Cecconi dans l’histoire d’Ajaccio, des activités sportives et de la natation en Corse… Une histoire dont il a d’ailleurs connu les balbutiements.

Jean-Nicolas Cecconi mérite que l’on se souvienne de lui et que l’on transmette son nom aux générations futures. Voilà qui est fait. La Ville d’Ajaccio y tenait. Je voudrais ici remercier et encourager ceux qui poursuivent son travail au sein de la Ville."



Une plaque commémorative a été apposée au droit des portes d'entrée de la piscine :

"Passionné de sports, acteur incontournable de la natation en Corse, formateur et enseignant de générations d'enfants, d'adolescents et d'adultes"

"E sicura" ... Une expression que Jean-Nicolas Cecconi prononçait souvent et qui fera sourire ceux qui l'ont connu



